Casa quente sem gastar muito? Os finlandeses têm a solução perfeita por menos de 2 euros

Com a chegada dos dias frios, tudo o que mais apetece é ter uma casa quente e acolhedora. A boa notícia é que, com algumas mudanças simples, é possível aumentar a temperatura do ambiente e até reduzir os custos de aquecimento.
De acordo com o site Infobae, existe um truque económico usado pelos finlandeses que ajuda a manter a casa quente sem depender tanto de aquecedores ou radiadores. A técnica, que custa menos de dois euros, é eficaz, acessível e fácil de pôr em prática.
O segredo está em apostar num bom isolamento térmico, recorrendo a materiais simples como mantas térmicas, cortinas pesadas ou tapetes espessos, que ajudam a reter o calor. Além disso, fontes de calor de baixo consumo, como pequenas lâmpadas ou velas, podem contribuir para criar um ambiente mais aconchegante.
Pode parecer surpreendente, mas até as velas ajudam a aquecer o espaço, além de proporcionarem uma sensação de conforto e bem-estar.
Outra dica útil é reorganizar os móveis de forma estratégica, de modo a isolar portas e janelas e evitar a entrada de ar frio. Assim, aquece apenas as áreas mais utilizadas da casa, tornando o ambiente mais agradável sem aumentar a conta da energia.