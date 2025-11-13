Facebook Instagram
Casa quente sem gastar muito? Os finlandeses têm a solução perfeita por menos de 2 euros

Este é o segredo finlandês surpreendente para manter uma casa quente e acolhedora. E não precisa de gastar eletricidade
IOL
Hoje às 15:51
Casa acolhedora
Casa acolhedora
Fonte: freepick
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como

Com a chegada dos dias frios, tudo o que mais apetece é ter uma casa quente e acolhedora. A boa notícia é que, com algumas mudanças simples, é possível aumentar a temperatura do ambiente e até reduzir os custos de aquecimento.

De acordo com o site Infobae, existe um truque económico usado pelos finlandeses que ajuda a manter a casa quente sem depender tanto de aquecedores ou radiadores. A técnica, que custa menos de dois euros, é eficaz, acessível e fácil de pôr em prática.

O segredo está em apostar num bom isolamento térmico, recorrendo a materiais simples como mantas térmicas, cortinas pesadas ou tapetes espessos, que ajudam a reter o calor. Além disso, fontes de calor de baixo consumo, como pequenas lâmpadas ou velas, podem contribuir para criar um ambiente mais aconchegante.

Pode parecer surpreendente, mas até as velas ajudam a aquecer o espaço, além de proporcionarem uma sensação de conforto e bem-estar.

Outra dica útil é reorganizar os móveis de forma estratégica, de modo a isolar portas e janelas e evitar a entrada de ar frio. Assim, aquece apenas as áreas mais utilizadas da casa, tornando o ambiente mais agradável sem aumentar a conta da energia.

 

