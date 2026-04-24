“Ao vivo surpreende ainda mais”: portugueses rendem-se a este segredo natural pouco conhecido
Açude da Ribeira
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Um dos segredos naturais mais bonitos de Portugal que merece uma visita
Há sítios em Portugal que continuam fora dos roteiros mais óbvios, mas que surpreendem pela beleza e tranquilidade. Um desses exemplos é o Açude da Ribeira, uma pequena joia natural no centro do país que tem vindo a conquistar quem por lá passa. A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos @viagens.infinitas.
Localizado em Ervedal da Beira, Coimbra, este açude destaca-se por um cenário inesperado, onde a natureza assume o protagonismo. A queda de água do Rio Seia cria um ambiente visualmente marcante, ideal para quem procura momentos de descanso longe das multidões.
Um dos elementos mais distintivos do espaço é o passadiço em formato serpente, com cerca de 300 metros, que permite atravessar a zona e observar a paisagem de diferentes perspetivas. O percurso é acessível e pode ser feito de forma rápida, o que torna este local adequado para uma paragem breve ou para integrar num dia mais completo de exploração.
O acesso é simples: após sair da estrada principal, segue-se um curto troço em terra batida, transitável por qualquer viatura. Existe ainda estacionamento junto ao açude, facilitando a visita. A partir daí, o percurso pedonal é curto e sem grande dificuldade.
Para quem pretende explorar melhor a região de Oliveira do Hospital, a recomendação passa por incluir este ponto num itinerário que também contemple o Trilho dos Gaios ou as Cascatas de Sevilha.
Mais do que um cenário fotogénico, o Açude da Ribeira é daqueles locais que surpreendem ainda mais ao vivo, confirmando que, muitas vezes, os melhores destinos estão longe dos circuitos mais conhecidos.