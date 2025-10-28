Diga adeus ao cheiro a mofo das roupas guardadas com estes truques (e não precisa de ir à máquina)

Com a chegada dos dias mais frios, a humidade e o cheiro a mofo tornam-se problemas frequentes. Roupas guardadas no armário durante meses são as primeiras a sentir estes efeitos e podem precisar de atenção especial antes de serem usadas. Segundo um artigo do site The Nori Press, existem métodos simples e eficientes para resolver este problema.

Uma das soluções mais práticas é o vapor, utilizando um vaporizador portátil para roupas, que remove odores de forma rápida. Outra opção é o bicarbonato de sódio: coloque a peça num saco plástico com um pouco do produto e deixe agir alguns minutos — ideal para tecidos claros. O vinagre também ajuda: misture partes iguais de água e vinagre branco num borrifador, pulverize a roupa e deixe-a arejar. Para disfarçar o cheiro, pode adicionar algumas gotas de óleos essenciais. O sumo de limão, devido à sua acidez, funciona de forma semelhante, proporcionando um aroma fresco.

Se procura soluções rápidas, pode recorrer a sprays comerciais, folhas para secadora, ou ainda óleos essenciais misturados com água para pulverizar a roupa. Outra alternativa é colocar a peça no congelador dentro de um saco plástico durante algumas horas, pois o frio elimina muitas das bactérias responsáveis pelo cheiro a mofo. Produtos à base de cedro, como blocos ou cabides, ajudam a prevenir odores no armário, enquanto pulverizar levemente com perfume ou água de colónia pode disfarçar o cheiro temporariamente.

Além de eliminar o cheiro, é importante prevenir o seu aparecimento. Garanta boa ventilação no armário, deixe as roupas completamente secas antes de as guardar, utilize desumidificadores e limpe o armário regularmente. Com estas dicas, as suas roupas vão manter-se frescas e prontas a usar, mesmo depois de meses guardadas.