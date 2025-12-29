Facebook Instagram
Este truque com óleo de coco evita rachas e maus cheiros nas colheres de pau

Evite que as colheres de pau ganhem cheiro ou rachem com este método simples
IOL
Há 3h e 4min
As colheres de pau são utensílios indispensáveis em quase todas as cozinhas, mas com o tempo podem ganhar odores desagradáveis ou começar a rachar. Para prolongar a sua durabilidade e mantê-las em bom estado, deve lavá-las de forma correta.

A criadora de conteúdos @coastalstyle partilhou no Instagram uma dica super útil para preservar as colheres de pau. Segundo explica, estes utensílios “retêm mais do que sabor”, o que torna essencial uma limpeza e manutenção adequadas.

O processo passa por ferver uma panela e colocar as colheres de pau e, depois de secas, basta aplicar óleo de coco para selar a madeira. Este passo ajuda a proteger o material, prevenindo fissuras e evitando a acumulação de odores indesejados.

 

