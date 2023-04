Enólogo explica passo a passo como devemos lavar os copos de vinho

Os copos de vinho tendem a ter manchas de água ou pequenas estrias no vidro que os fazem parecer sujos, mesmo que não estejam. Além disso, são difíceis de lavar e, se acabarem mal lavados, podem ganahat odores que interferem com o aroma do vinho.

O site All Recipes falou com um enólogo que explicou qual o melhor método para limpar os copos de vinho (é mais fácil do que pode estar a pensar)