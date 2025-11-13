Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo

Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos

Quando cortamos alhos é sempre o mesmo drama: o cheiro do alho entranhado nos dedos. No entanto, existe uma solução inédita que é mesmo daqueles truques das avós que quase ninguém conhece.

Basta esfregar os dedos na lâmina da faca onde cortou o alho. Isto vai ajudar a reduzir o cheiro, graças à reação do aço inoxidável com os compostos de enxofre presentes no alho. É mesmo verdade, nós já experimentámos.

Se quiser recorrer aos métodos tradicionais, basta lavar as mãos com água fria e detergente, passar limão ou vinagre, ou até usar uma colher de aço inoxidável. Pequenos segredos que passam de geração em geração e que acabam com estes dramas da cozinha.