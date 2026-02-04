Não precisa de desligar o congelador para remover o gelo acumulado. Só vai precisar de fazer isto

Adeus à gordura abdominal: 8 exercícios rápidos e poderosos para ter a barriga lisa

Ter gelo acumulado nas paredes e no teto do congelador é um problema muito comum e das coisas mais irritantes. Para além de ocupar espaço, dificulta a organização dos alimentos e torna a limpeza mais complicada. No entanto, existem sempre soluções e nós descobrimos uma que vai facilitar tudo.

A criadora de conteúdos Mariana Fonseca partilhou no Instagram uma dica super útil para remover todo o gelo que fica nas paredes do congelador.

O truque consiste em usar álcool etílico 98%, colocado num borrifador, que deve ser pulverizado diretamente sobre o gelo. Depois, basta utilizar uma espátula ou outro utensílio apropriado para raspar e remover o gelo acumulado.