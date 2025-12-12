Todos perguntam como é que o nosso carro, sofá e roupa cheiram tão bem. Resposta está no supermercado e custa 2 euros

Todos os dias ou dia sim, dia não: dermatologistas explicam a frequência ideal para lavar o cabelo

Muitos perguntam como conseguimos que o carro, o sofá e a roupa tenham sempre um cheiro tão agradável. A resposta está num spray disponível num dos nossos supermercados favoritos, com um aroma fresco e duradouro.

O ambientador de tecidos colónia do Continente tem conquistado quem procura uma forma prática e económica de deixar tecidos com um perfume duradouro. Pode ser usado em sofás, cortinas, roupas ou até no interior do carro, garantindo um aroma suave e constante.

Para além de ser eficiente, o produto destaca-se pelo preço acessível, tornando-se uma opção perfeita para quem quer manter os ambientes perfumados sem gastar muito. Basta borrifar o produto nos tecidos à distância recomendada e desfrutar de um aroma fresco que dura todo o dia.