Facebook Instagram
Dicas

Todos perguntam como é que o nosso carro, sofá e roupa cheiram tão bem. Resposta está no supermercado e custa 2 euros

É este o produto que utilizamos e que cheira super bem
IOL
Hoje às 12:35
Todos os dias ou dia sim, dia não: dermatologistas explicam a frequência ideal para lavar o cabelo

Muitos perguntam como conseguimos que o carro, o sofá e a roupa tenham sempre um cheiro tão agradável. A resposta está num spray disponível num dos nossos supermercados favoritos, com um aroma fresco e duradouro.

O ambientador de tecidos colónia do Continente tem conquistado quem procura uma forma prática e económica de deixar tecidos com um perfume duradouro. Pode ser usado em sofás, cortinas, roupas ou até no interior do carro, garantindo um aroma suave e constante.

Para além de ser eficiente, o produto destaca-se pelo preço acessível, tornando-se uma opção perfeita para quem quer manter os ambientes perfumados sem gastar muito. Basta borrifar o produto nos tecidos à distância recomendada e desfrutar de um aroma fresco que dura todo o dia. 

RELACIONADOS
Todos os dias ou dia sim, dia não: dermatologistas explicam a frequência ideal para lavar o cabelo
Usa os frascos de especiarias por cima do tacho quente? Veja porque não o deve fazer
Como servir bacalhau delicioso a toda a família no Natal e gastar o mínimo possível
Esqueça o escorredor de loiça tradicional: esta é a nova tendência que evita o caos na cozinha
Castigo com banho de água fria matou um menino de 6 anos. Mãe está presa
Vai receber a família no Natal? Este serviço lindo chega em dois dias e está a um preço incrível
Mais Vistos
00:00:58
Secret Story
Apanhados em flagrante! Este foi o momento em que Leandro descobriu toda a verdade sobre Marisa e Pedro
tvi
00:04:49
Secret Story
Confusa? Marisa alerta Pedro mas ele vira o jogo: «É mentira»
tvi
00:02:07
Secret Story
Beijos e mais beijos! Marisa e Pedro não perdem uma oportunidade para namorar
tvi
00:05:03
Secret Story
Irritado, Fábio ataca Pedro «Da maneira que falaste para a mãe dos teus filhos devias ter vergonha»
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menina de 6 anos morre num choque de carrinhos kart durante a festa de aniversário da irmã
Decoração Natal
Descobrimos na Hôma as peças que nos fazem lembrar a coleção de Christian Lacroix da Vista Alegre
Receitas de Natal
Receitas de Natal portuguesas que são muito mais fáceis de fazer do que imagina
Dicas
Todos perguntam como é que o nosso carro, sofá e roupa cheiram tão bem. Resposta está no supermercado e custa 2 euros
Mais Lidas
Leandro
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade
Dois às 10
Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»
tvi
Miguel Sousa Tavares
"Os professores, que adoram fazer greves antes do fim de semana, continuam amanhã para terem quatro dias de fim de semana": Sousa Tavares e a greve geral
cnn
Guerra
"Nem perceberam o que estava a acontecer": cerca de 200 soldados russos cercados por forças ucranianas no interior de Kupiansk
cnn
Greve Geral
Diz o Governo: "A reforma laboral não se aplica ao setor público e aos trabalhadores públicos". É mesmo assim?
cnn
Sharam Diniz
Após várias especulações, famoso cantor assume ser o pai do bebé de atriz da TVI