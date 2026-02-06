Facebook Instagram
Cientista português explica por que descascar cebola com a língua de fora impede de chorar

Colocar a língua de fora enquanto se corta uma cebola pode parecer apenas um gesto divertido, mas tem fundamento científico
IOL
Há 1h e 40min
Foto: freepik
Banco de Portugal explica o que fazer se tiver ficado com notas molhadas devido ao mau tempo

Descascar cebolas sem derramar lágrimas pode parecer missão impossível, mas há ciência por detrás de alguns dos truques mais populares, e até divertidos. O químico português Nuno Maulide explica por que razão colocar a língua de fora enquanto se corta uma cebola pode, de facto, resultar.

Segundo o cientista, o truque só funciona se a língua estiver húmida. “Se a língua não estiver húmida, o truque não funciona”, garante. A explicação está na reação química que ocorre quando a cebola é cortada: a enzima alinase transforma precursores de enxofre em óxido propanotial, um gás lacrimogéneo altamente solúvel em água.

Este gás procura rapidamente a primeira superfície molhada que encontra, que são, regra geral, os olhos. Ao depositar-se nessa zona, provoca a conhecida sensação de ardor e o consequente choro. Com a língua de fora e húmida, o gás acaba por se dissolver ali antes de chegar aos olhos, reduzindo o efeito lacrimogéneo.

Entre os métodos mais conhecidos está também o uso de uma vela acesa. No entanto, Nuno Maulide esclarece que a chama só destrói parte destes compostos voláteis se a cebola for cortada muito perto da vela. Caso contrário, as lágrimas são praticamente inevitáveis.

Outro truque clássico, e eficaz, é colocar uma toalha húmida sobre o ombro. Como os compostos de enxofre libertados pela cebola tendem a subir, acabam por se depositar na toalha antes de atingirem os olhos, evitando o incómodo.

