Cientista português explica por que descascar cebola com a língua de fora impede de chorar

Descascar cebolas sem derramar lágrimas pode parecer missão impossível, mas há ciência por detrás de alguns dos truques mais populares, e até divertidos. O químico português Nuno Maulide explica por que razão colocar a língua de fora enquanto se corta uma cebola pode, de facto, resultar.
Segundo o cientista, o truque só funciona se a língua estiver húmida. “Se a língua não estiver húmida, o truque não funciona”, garante. A explicação está na reação química que ocorre quando a cebola é cortada: a enzima alinase transforma precursores de enxofre em óxido propanotial, um gás lacrimogéneo altamente solúvel em água.
Este gás procura rapidamente a primeira superfície molhada que encontra, que são, regra geral, os olhos. Ao depositar-se nessa zona, provoca a conhecida sensação de ardor e o consequente choro. Com a língua de fora e húmida, o gás acaba por se dissolver ali antes de chegar aos olhos, reduzindo o efeito lacrimogéneo.
Entre os métodos mais conhecidos está também o uso de uma vela acesa. No entanto, Nuno Maulide esclarece que a chama só destrói parte destes compostos voláteis se a cebola for cortada muito perto da vela. Caso contrário, as lágrimas são praticamente inevitáveis.
Outro truque clássico, e eficaz, é colocar uma toalha húmida sobre o ombro. Como os compostos de enxofre libertados pela cebola tendem a subir, acabam por se depositar na toalha antes de atingirem os olhos, evitando o incómodo.