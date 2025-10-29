Especialistas garantem: a cortina do duche tem mais bactérias do que a tampa da sanita. É assim que a deve lavar

Com o passar do tempo e devido a poucas lavagens, é muito comum que as cortinas do duche comecem por acumular muita sujidade, incluindo bolor e humidade.

Segundo o site Real Simple, especialistas afirmam que este objeto pode ter até 60 vezes mais bactérias do que a tampa da sanita.

O segredo está na lavagem regular. Os especialistas recomendam lavar a cortina e o forro pelo menos uma vez por mês. No caso das cortinas de tecido que não entram em contacto direto com a água, pode espaçar mais a limpeza, mas os forros de plástico ou vinil devem ser lavados com maior frequência para evitar a acumulação de bolor.

Se optar pela máquina de lavar, basta retirar a cortina dos ganchos e colocá-lo com uma ou duas toalhas, que ajudam a remover a sujidade. Adicione meia chávena de bicarbonato de sódio ao detergente habitual e, no ciclo de enxaguamento, junte meia chávena de vinagre branco. Depois é só pendurar a cortina no varão e deixar secar ao ar.

Também é possível lavar à mão, de forma rápida e eficaz. Encha uma bacia ou o lavatório com água morna, vinagre e bicarbonato de sódio, mergulhe o cortinado durante 10 a 15 minutos, esfregue ligeiramente as zonas mais sujas e enxague bem. Por fim, deixe secar pendurado.