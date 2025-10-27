Este é o método ideal para cozer um ovo e acertar sempre no ponto

Cozinhar carne ou fazer um guisado nunca foi tão simples: esta panela de pressão da Tefal nunca esteve tão barata

Quem nunca acabou por cozer demasiado um ovo ou, pelo contrário, o deixou cru demais? Embora pareça uma tarefa simples na cozinha, cozinhar um ovo na temperatura certa e pelo tempo exato é fundamental para obter o ponto perfeito e preservar todos os seus nutrientes.

De acordo com o site El Cronista, um grupo de investigadores da Universidade Federico II de Nápoles, em Itália, estudou o processo e chegou à conclusão de que o tempo ideal de cozedura é de 32 minutos, seguindo uma técnica precisa baseada em ciclos de temperatura.

A clara e a gema do ovo exigem temperaturas diferentes para atingirem a consistência ideal: cerca de 85 °C para a clara e 65 °C para a gema. Para conseguir isso, os cientistas recomendam alternar o ovo entre duas panelas, uma com água a ferver e outra a 30 °C, durante oito ciclos de dois minutos cada. O resultado? Um ovo cozido perfeito, com textura equilibrada e valor nutricional máximo.