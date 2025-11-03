Ainda deita o alho e a cebola ao mesmo tempo para refogar? Chef explica qual deve colocar primeiro

Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

O refogado é o ponto de partida para muitos pratos e, ao mesmo tempo, um dos segredos do seu sabor. No entanto, para que fique perfeito, é importante seguir algumas técnicas de cozinha. Um dos pontos que gera dúvidas é a ordem de colocação do alho e da cebola na panela, já que cada ingrediente reage de forma diferente ao calor e influencia o resultado final do prato.

Em declarações ao site Globo, o chef Ronyer Fernandes, garante que tudo depende do resultado que se pretende atingir e da experiência de quem cozinha. “Tudo depende do sabor final que se deseja dar ao prato. Começar com a cebola é mais prático. Como é mais húmida, demora mais tempo a cozinhar, e ao adicioná-la primeiro evita-se que o alho queime e estrague o refogado”, explica.

Cada ingrediente reage de forma diferente ao calor. Quando coloca primeiro a cebola, o seu sabor torna-se mais intenso e o alho, colocado depois, fica mais suave, ideal para molhos, caldos e pratos que pedem um sabor equilibrado.

Por outro lado, se pretende realçar o sabor do alho, deve-se colocá-lo antes da cebola. “O alho liberta óleos naturais que se misturam com a gordura usada, intensificando o sabor do prato”, acrescenta o chef. No entanto, é preciso atenção: o alho queima rapidamente e, se passar do ponto, deixa um travo amargo difícil de disfarçar.