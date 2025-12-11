Esqueça o escorredor de loiça tradicional: esta é a nova tendência que evita o caos na cozinha

Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos

O escorredor de loiça tradicional, durante décadas um elemento indispensável nas cozinhas, começa agora a perder espaço para uma alternativa mais moderna, higiénica e funcional. O motivo é simples: o formato clássico ocupa demasiado espaço na bancada, acumula água e pode até tornar-se um foco de bactérias e maus odores.

Em resposta a este problema comum, o escorredor vertical tornou-se a nova tendência que está a conquistar cada vez mais utilizadores.

Segundo o site El Cronista, ao organizar os pratos na vertical, este novo modelo evita a acumulação de água, acelera a secagem e liberta grande parte da superfície da cozinha, facilitando a preparação das refeições e mantendo o espaço mais arrumado. Além disso, existe numa grande variedade de materiais e formatos, tornando-se também um elemento esteticamente mais agradável.

Entre as vantagens, destacam-se o pouco espaço que ocupa, a maior higiene, a secagem mais rápida e a facilidade de instalação, podendo ser colocado em zonas estratégicas da cozinha.

A sua praticidade tem levado muitos consumidores a abandonar o escorredor horizontal tradicional e a optar por esta solução mais eficiente. Para muitos, tornou-se um pequeno investimento que faz uma grande diferença na organização e na rotina de limpeza diária.