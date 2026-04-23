Este é o segredo das avós que evita salpicos e queimaduras ao fazer ovos estrelados

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Há truques de cozinha que passam de geração em geração e continuam a surpreender pela sua eficácia. As chamadas “técnicas das avós” são, muitas vezes, soluções surpreendentemente práticas para problemas do dia a dia, e esta forma de fazer ovos estrelados sem que o azeite ou óleo salpique é um bom exemplo disso.

Fazer ovos estrelados é um clássico da cozinha, mas também pode ser uma tarefa arriscada. Já deve ter acontecido várias vezes: ao estrelar um ovo, o azeite ou o óleo salpica, sujando as suas camisolas e podendo até causar pequenas queimaduras na pele.

Citado pelo site El Economista, o segredo passa pela utilização de uma pitada de farinha. Segundo este método, basta polvilhar um pouco de farinha no óleo quente, mesmo antes de colocar os ovos na frigideira. O resultado é imediato: o óleo deixa de salpicar com tanta intensidade, tornando o processo mais seguro.

A farinha deve ser adicionada mesmo antes dos ovos, sem grandes intervalos, para evitar alterar o sabor do prato. Alguns cozinheiros recomendam ainda partir os ovos previamente para uma taça, facilitando a sua colocação rápida na frigideira.