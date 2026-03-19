Não deite fora a água de cozer a massa. É isto que deve fazer

Na correria do dia a dia, a massa continua a ser uma das opções mais práticas na cozinha. Rápida de preparar e versátil, adapta-se facilmente a diferentes pratos, seja com carne, peixe ou alternativas vegetais. No entanto, há um detalhe que muitos continuam a ignorar e que pode fazer toda a diferença no resultado final.

Depois de cozida, é comum escorrer a massa e deitar fora a água da cozedura. Um gesto automático, mas que, no "mundo" da culinária, é visto como um verdadeiro desperdício. Segundo o site Bon Appétit, citado pelo Dagens, esta água rica em amido, muitas vezes apelidada de “ouro líquido”, deve ser reaproveitada.

A razão é simples. Trata-se de um ingrediente natural capaz de elevar qualquer prato. Por conter amido libertado pela massa, esta água ajuda a dar mais consistência aos molhos, criando uma textura mais cremosa e uniforme, sem necessidade de recorrer a natas ou farinha.

Para além disso, contribui para ligar melhor os ingredientes, evitando que o molho se separe ou fique demasiado líquido. O resultado é um prato mais equilibrado e com um aspeto mais apelativo.

Ainda assim, o segredo está na medida certa. A adição deve ser feita aos poucos, ajustando a quantidade conforme a textura pretendida. Em excesso, pode comprometer o prato.

Um gesto simples, muitas vezes ignorado, que pode transformar por completo a forma como se cozinha e que prova que, na cozinha, até aquilo que parece descartável pode ser essencial.