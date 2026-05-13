O erro mais comum ao pintar a casa de branco, segundo uma decoradora de interiores

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Escolher a cor certa para pintar uma casa nem sempre é fácil e, segundo especialistas em decoração, há erros comuns que podem comprometer o resultado final do espaço.

A decoradora de interiores Marian Díaz, através da sua conta de TikTok (@mariandiazinteriorismo), deixou um alerta claro sobre uma das escolhas mais frequentes: o branco. “O erro mais comum é pensar que todos os brancos servem e depois a casa fica fria, amarelada ou sem vida”, explicou.

Segundo a especialista, embora o branco seja uma das cores mais utilizadas por ser versátil e luminoso, nem todas as tonalidades produzem o mesmo efeito dentro de casa. A escolha errada pode influenciar diretamente a sensação de conforto e luminosidade dos espaços.

Marian Díaz destacou ainda três tipos de branco que utiliza frequentemente nos seus projetos. O RAL 90, um branco mais luminoso e equilibrado; o NCS 0502 Y50R, descrito como um branco quente e sofisticado; e o NCS 1002 Y50R, um tom neutro com mais carácter, também conhecido como “branco pedra”.

A especialista sublinha que a luz natural e artificial altera significativamente a perceção das cores, pelo que recomenda sempre testar a tinta no próprio espaço antes de avançar com a pintura.