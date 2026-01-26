Facebook Instagram
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro

Hoje às 14:28
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres

Não há nada pior do que abrir o armário ou a gaveta e sentir aquele cheiro a húmido ou perceber que o bolor começou a aparecer. A humidade em casa é um problema comum nestas alturas com as temperaturas mais baixas, sobretudo em espaços pequenos ou pouco ventilados, e pode estragar roupas, livros e até os sapatos.

Felizmente, há soluções simples e acessíveis para manter os ambientes secos e frescos e o Auchan acaba de lançar uma promoção que torna esta tarefa ainda mais fácil: os desumidificadores de armário estão agora por apenas 1 euro, com descontos de até 67%.

Estes produtos são ideais para manter armários, gavetas, sapateiras e pequenos espaços da casa livres da humidade, evitando odores e o aparecimento de bolor. A promoção está disponível em lojas físicas e online Auchan e pode variar consoante o stock de cada estabelecimento. 

