Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro

"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona

Esquece a IKEA e a Conforama: outlet de móveis às portas de Lisboa mostra o que é o verdadeiro low cost

Não há nada pior do que abrir o armário ou a gaveta e sentir aquele cheiro a húmido ou perceber que o bolor começou a aparecer. A humidade em casa é um problema comum nestas alturas com as temperaturas mais baixas, sobretudo em espaços pequenos ou pouco ventilados, e pode estragar roupas, livros e até os sapatos.

Felizmente, há soluções simples e acessíveis para manter os ambientes secos e frescos e o Auchan acaba de lançar uma promoção que torna esta tarefa ainda mais fácil: os desumidificadores de armário estão agora por apenas 1 euro, com descontos de até 67%.

Estes produtos são ideais para manter armários, gavetas, sapateiras e pequenos espaços da casa livres da humidade, evitando odores e o aparecimento de bolor. A promoção está disponível em lojas físicas e online Auchan e pode variar consoante o stock de cada estabelecimento.