Facebook Instagram
Dicas

Melhorar a relação amorosa? Aldi tem o que precisamos para uma manhã de filme romântico

Aldi tem a solução para surpreender logo pela manhã
IOL
Hoje às 10:42
Perguntam se são da Zara e ninguém acredita que estas botas no Lidl

O Dia dos Namorados está mesmo aí à porta e, entre jantares marcados à pressa e presentes de última hora, há quem prefira gestos simples que fazem a diferença. Levar o pequeno-almoço à cama continua a ser um clássico, não falha, não passa de moda e diz muito sem precisar de grandes discursos.

A pensar nesses momentos, o Aldi tem esta semana um artigo que pode dar uma ajuda extra aos mais românticos (ou aos que querem impressionar sem complicar): um tabuleiro de cama em bambu, pensado precisamente para transformar o início do dia num momento especial. Com pés dobráveis e um design prático, permite servir café, sumo, panquecas ou aquele croissant ainda quente sem grandes malabarismos.

Este tabuleiro vai estar à venda no Aldi por 11,99 euros a partir do dia 4 de fevereiro. É perfeito tanto para surpreender num dia especial como para usar noutras ocasiões, seja num brunch improvisado, numa manhã de preguiça ao fim de semana ou até para assistir a um filme a partir da cama ou sofá.

 

RELACIONADOS
Perguntam se são da Zara e ninguém acredita que estas botas no Lidl
Nem vai acreditar: Aldi vai ter à venda um smartwatch da moda por menos de 10 euros
Um dos maiores sucessos de sempre da IKEA chegou agora ao ALDI
Há um novo sistema dentro dos supermercados Lidl que todos precisamos de conhecer
Vai chegar ao Lidl um robot tipo Bimby muito mais pequeno e muito mais barato
Mais Vistos
00:03:28
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."
tvi
00:01:27
1ª Companhia
Elogio disfarçado ou crítica direta? Comandante Moutinho avalia Filipe Delgado
tvi
00:00:57
1ª Companhia
A saída hilariante do Instrutor Andrade que deixou os recrutas a rir às gargalhadas
tvi
00:06:46
Dois às 10
Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”
tvi
Destaques IOL
Longevidade
É independente e viaja pelo mundo: este homem tem 101 anos e conta o seu segredo para uma vida saudável
Saude
Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas
Como ajudar vítimas
Populações afetadas pela tempestade Kristin precisam de apoio. Saiba aqui como ajudar
away
Saude
Beber chá não resolve a falta de água no organismo, avisam especialistas