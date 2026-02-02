Melhorar a relação amorosa? Aldi tem o que precisamos para uma manhã de filme romântico

Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%

O Dia dos Namorados está mesmo aí à porta e, entre jantares marcados à pressa e presentes de última hora, há quem prefira gestos simples que fazem a diferença. Levar o pequeno-almoço à cama continua a ser um clássico, não falha, não passa de moda e diz muito sem precisar de grandes discursos.

A pensar nesses momentos, o Aldi tem esta semana um artigo que pode dar uma ajuda extra aos mais românticos (ou aos que querem impressionar sem complicar): um tabuleiro de cama em bambu, pensado precisamente para transformar o início do dia num momento especial. Com pés dobráveis e um design prático, permite servir café, sumo, panquecas ou aquele croissant ainda quente sem grandes malabarismos.

Este tabuleiro vai estar à venda no Aldi por 11,99 euros a partir do dia 4 de fevereiro. É perfeito tanto para surpreender num dia especial como para usar noutras ocasiões, seja num brunch improvisado, numa manhã de preguiça ao fim de semana ou até para assistir a um filme a partir da cama ou sofá.