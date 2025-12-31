Facebook Instagram
Descobrimos a forma mais simples para o papel vegetal não enrolar no tabuleiro

Este gesto simples pode facilitar (e muito) a sua vida na cozinha
IOL
Hoje às 09:29
Papel vegetal
Este peixe tem mais proteína do que a carne de vaca e mais vitamina B12 do que os ovos e o queijo

Quem nunca colocou papel vegetal num tabuleiro ou numa forma e viu o papel enrolar-se, levantar nas pontas ou simplesmente não colaborar? A pensar nisso, a criadora de conteúdos @comidadamaejoana.pt partilhou uma dica que pode facilitar, e muito, a vida na cozinha.

A pergunta é comum: porque é que o papel vegetal parece nunca ficar direito quando sai do rolo? A resposta é clara: não é mania, é estratégia.

Quando o papel vegetal é colocado diretamente do rolo para o tabuleiro, tende a manter a curvatura original. O resultado? Bordas levantadas, papel a enrolar e, em alguns casos, até a mexer com o ar do forno, comprometendo a receita.

A solução passa por um gesto simples: amassar o papel antes de o usar. Ao fazê-lo, o papel torna-se mais maleável, adapta-se melhor ao formato do tabuleiro ou da forma e deixa de levantar ou atrapalhar durante a confeção.

Segundo a criadora de conteúdos, este pequeno truque ajuda a tornar o processo mais prático e menos stressante. No fundo, são estes detalhes que fazem com que a cozinha trabalhe a favor de quem cozinha, e não o contrário.

