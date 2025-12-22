Facebook Instagram
Dicas

Ainda usa açúcar para cortar a acidez do molho de tomate? Veja por que não o deve fazer

Todos ouvimos dizer que o açúcar corta a acidez do molho de tomate. No entanto, uma chefe de cozinha explica porque não o devemos fazer
IOL
Há 44 min
Molho de tomate
Molho de tomate
Foto: depositphotos
Há um doce típico a perder relevância nas mesas da ceia de Natal, diz investigador

Muitas pessoas têm o hábito de adicionar açúcar ao molho de tomate para “reduzir a acidez”. Mas sabia que essa prática comum não funciona quimicamente? Ao colocar o açúcar, o molho vai continuar ácido, apenas fica ao mesmo tempo doce. Ou seja, engana o paladar, mas a acidez permanece.

Então, qual é o segredo para um molho equilibrado e saboroso? Maria Cândida, chefe de cozinha da Naturallis, explica o que deve fazer: escolher o tomate certo. O ideal é o tomate italiano, maduro, e deixá-lo cozinhar lentamente, em fogo baixo, durante um período prolongado. A paciência é essencial: quanto mais tempo cozinhar, mais o molho reduz e concentra os sabores, sem necessidade de enganar o paladar.

Antes de iniciar a cozedura, é fundamental preparar os temperos naturais e especiais que vão dar sabor ao molho. Com esta técnica simples, consegue um molho delicioso, equilibrado e livre de acidez indesejada.

 

RELACIONADOS
Há um doce típico a perder relevância nas mesas da ceia de Natal, diz investigador
Broas com nozes, canela e erva-doce: uma receita que se faz em apenas dois passos
Uma tarte de chocolate de leite com chantilly que vai desaparecer num instante
O pudim de doce de leite mais cremoso que vai provar
Azevias de Abóbora na air fryer: uma receita super fácil de fazer e fica pronta em 7 minutos
Manchas amarelas nas toalhas guardadas? Basta fazer isto para as deixar como novas
Tem panelas com o fundo queimado? Especialistas explicam os erros mais comuns e como evitá-los
Mais Vistos
00:06:45
Secret Story
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
tvi
00:02:04
Secret Story
Viralizou na Internet: o momento em que Leandro deixa o estúdio a aplaudir de pé
tvi
00:02:42
Dois às 10
Fábio ouve comentadores falarem de Zé, ex-noivo de Liliana, e reage assim
tvi
00:02:34
Secret Story
Pedro ataca Liliana após saída de Fábio: «Ele está lá fora graças a ti»
tvi
Destaques IOL
Crime
Menina raptada com 3 anos foi localizada agora com 46. Reencontro com o pai está a comover o mundo
Dicas
Nunca faça isto quando a roupa ainda está húmida na máquina
Receitas
Só precisa de uma panela para fazer esta receita de arroz de alho-francês e alheira
Dicas
Tem panelas com o fundo queimado? Especialistas explicam os erros mais comuns e como evitá-los
Mais Lidas
Fábio
Fábio de queixo caído com atitude de Liliana logo após a expulsão: «Apareceram as imagens...»
Dois às 10
Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana
tvi
Fábio
«O Zé também tem família!». Fábio é confrontado com o ex-noivo de Liliana
IMI
Fisco identifica 8.500 proprietários de imóveis com indícios de fuga aos impostos. Sindicato diz que controlo está comprometido
cnn
Dois às 10
Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder
tvi
Famosos
Logo após ser expulso de "Secret Story", Fábio Pereira surpreende-se com gesto de Liliana Oliveira: "Apareceram imagens..."
selfie