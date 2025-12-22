Ainda usa açúcar para cortar a acidez do molho de tomate? Veja por que não o deve fazer

Muitas pessoas têm o hábito de adicionar açúcar ao molho de tomate para “reduzir a acidez”. Mas sabia que essa prática comum não funciona quimicamente? Ao colocar o açúcar, o molho vai continuar ácido, apenas fica ao mesmo tempo doce. Ou seja, engana o paladar, mas a acidez permanece.

Então, qual é o segredo para um molho equilibrado e saboroso? Maria Cândida, chefe de cozinha da Naturallis, explica o que deve fazer: escolher o tomate certo. O ideal é o tomate italiano, maduro, e deixá-lo cozinhar lentamente, em fogo baixo, durante um período prolongado. A paciência é essencial: quanto mais tempo cozinhar, mais o molho reduz e concentra os sabores, sem necessidade de enganar o paladar.

Antes de iniciar a cozedura, é fundamental preparar os temperos naturais e especiais que vão dar sabor ao molho. Com esta técnica simples, consegue um molho delicioso, equilibrado e livre de acidez indesejada.