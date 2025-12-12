Facebook Instagram
Dicas

Usa os frascos de especiarias por cima do tacho quente? Veja porque não o deve fazer

Nunca faça isto quando o tacho está muito quente. Saiba o motivo
IOL
Há 1h e 50min
Tacho quente
Tacho quente
Foto: freepik
Como servir bacalhau delicioso a toda a família no Natal e gastar o mínimo possível

Quase toda a gente já passou por isto: vai temperar um prato e descobre que o alho granulado, a cebola em pó ou o caril estão completamente empedrados dentro do frasco. Apesar de parecer um mistério da cozinha, a explicação é bastante simples e tem tudo a ver com um hábito que muitos têm.

Foi a criadora de conteúdos @ritacozinhasegura quem esclareceu o motivo por detrás deste fenómeno tão comum. Quando se adicionam temperos diretamente sobre um tacho quente, o vapor sobe e entra no frasco, aumentando a humidade dentro dele. Essa humidade faz com que o pó se agregue e forme os famosos grumos. Além disso, o calor e a humidade acabam por reduzir o aroma e o sabor das especiarias.

Como evitar que isto aconteça?

  • Não coloque as especiarias diretamente por cima do tacho com vapor.
  • Utilize sempre uma colher seca para retirar a quantidade necessária do frasco.
  • Guarde os frascos num local seco e bem fechados, para impedir a absorção de humidade.

Da próxima vez que for temperar um prato, evite colocar o frasco diretamente sobre o tacho.

RELACIONADOS
Como servir bacalhau delicioso a toda a família no Natal e gastar o mínimo possível
Esqueça o escorredor de loiça tradicional: esta é a nova tendência que evita o caos na cozinha
É daquelas pessoas que gosta mais de estar em casa? Isto é o que a psiologia diz sobre si
Tem 38 anos, está solteira e este é o segredo da sua autoconfiança
Este é o ritual que deve fazer para atrair boas energias e riqueza antes do ano novo, segundo o Feng Shui
Nem correr, nem andar: este é o desporto que realmente faz viver mais, revela especialista
Mais Vistos
00:05:03
Secret Story
Irritado, Fábio ataca Pedro «Da maneira que falaste para a mãe dos teus filhos devias ter vergonha»
tvi
00:04:11
Dois às 10
Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»
tvi
00:02:46
Secret Story
Por esta ninguém esperava: Pedro expõe "avanços" de Ana após esta chorar no colo de Marisa e de o "rasgar"
tvi
00:01:24
Secret Story
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa
tvi
Destaques IOL
Dicas
Esqueça o escorredor de loiça tradicional: esta é a nova tendência que evita o caos na cozinha
Dormir com estômago vazio
Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos
Dicas
Tem 38 anos, está solteira e este é o segredo da sua autoconfiança
Feng Shui
Este é o ritual que deve fazer para atrair boas energias e riqueza antes do ano novo, segundo o Feng Shui
Mais Lidas
Miguel Sousa Tavares
"Os professores, que adoram fazer greves antes do fim de semana, continuam amanhã para terem quatro dias de fim de semana": Sousa Tavares e a greve geral
cnn
Greve Geral
Diz o Governo: "A reforma laboral não se aplica ao setor público e aos trabalhadores públicos". É mesmo assim?
cnn
Benfica
Mourinho critica a «nova geração»: «Se precisas de descansar com 40 anos...»
maisfutebol
Bruna Gomes
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa
Tondela
Liga: Tondela não voa e visita ao Nacional pode ser adiada
maisfutebol
Passadeiras
É legal atravessar uma passadeira de trotinete, bicicleta ou mota?
away