Usa os frascos de especiarias por cima do tacho quente? Veja porque não o deve fazer

Como servir bacalhau delicioso a toda a família no Natal e gastar o mínimo possível

Quase toda a gente já passou por isto: vai temperar um prato e descobre que o alho granulado, a cebola em pó ou o caril estão completamente empedrados dentro do frasco. Apesar de parecer um mistério da cozinha, a explicação é bastante simples e tem tudo a ver com um hábito que muitos têm.

Foi a criadora de conteúdos @ritacozinhasegura quem esclareceu o motivo por detrás deste fenómeno tão comum. Quando se adicionam temperos diretamente sobre um tacho quente, o vapor sobe e entra no frasco, aumentando a humidade dentro dele. Essa humidade faz com que o pó se agregue e forme os famosos grumos. Além disso, o calor e a humidade acabam por reduzir o aroma e o sabor das especiarias.

Como evitar que isto aconteça?

Não coloque as especiarias diretamente por cima do tacho com vapor.

Utilize sempre uma colher seca para retirar a quantidade necessária do frasco.

Guarde os frascos num local seco e bem fechados, para impedir a absorção de humidade.

Da próxima vez que for temperar um prato, evite colocar o frasco diretamente sobre o tacho.