Muitos não limpam este utensílio de limpeza - e está cheio de bactérias

Por ser utilizada com tanta frequência, a esfregona usada para lavar o chão pode acabar por espalhar bactérias em vez de as eliminar, sobretudo quando não é devidamente limpa e desinfetada, algo que acontece mais vezes do que se imagina.

De acordo com o site Excelsior, após cada utilização, o ideal é lavar a esfregona com água quente e detergente, de forma a remover a sujidade visível. Já uma vez por semana, deve ser feita uma desinfeção mais profunda com uma solução simples preparada em casa: misture um litro de água quente, meia chávena de vinagre branco e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. A esfregona deve ficar de molho durante cerca de 30 minutos, ser bem enxaguada e deixada a secar ao ar.

Em alternativa, pode recorrer à lixívia, diluindo uma colher de sopa por litro de água. Neste caso, bastam cerca de 10 minutos de molho, seguidos de um enxaguamento cuidadoso, para evitar irritações na pele ou odores intensos. Independentemente do método escolhido, é fundamental deixar a esfregona secar num local arejado ou ao sol, prevenindo o aparecimento de bolor e maus cheiros.