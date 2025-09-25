Facebook Instagram
Todos fazem isto ao lavar o chão: especialistas garantem que é um erro

IOL
Hoje às 13:14
Lavar o chão
Foto: freepik
Crumble de maçã é a sobremesa do outono que todos estão a voltar a fazer. Espreite esta receita viral

Quantas vezes já aconteceu ao passar a esfregona pelo chão de casa e, mesmo depois de todo o esforço, continua a parecer sujo ou com marcas? Este é um cenário comum em muitas casas e, segundo especialistas em limpeza doméstica, está muitas vezes ligado à temperatura da água utilizada.

Ao contrário do que se pensa, a água quente nem sempre é a melhor opção. Em declarações ao site El Economista, especialistas explicam que osprodutos de limpeza que contenham álcool evaporam mais rapidamente quando em contacto com água quente, perdendo eficácia. Por outro lado, a água fria permite uma limpeza mais eficiente em vidros, pois demora mais a secar e reduz a formação de marcas.

Ainda assim, existem situações em que a água quente é recomendada, como na remoção de manchas de óleo ou gordura, que requerem produtos mais fortes.

Além da temperatura da água, outros fatores também influenciam a limpeza, como pó, restos de comida ou pelos de animais de estimação. Por isso, é aconselhável realizar uma limpeza profunda semanalmente e uma manutenção diária mais leve, de forma a reduzir a presença de bactérias e manter o chão verdadeiramente higienizado.

Especialistas reforçam que, especialmente em casas com crianças e animais de estimação, a limpeza periódica do chão é essencial para garantir um ambiente saudável.

