Diga adeus às manchas amarelas nas camisas com um produto que já tem na cozinha

Acabe com as nódoas de desodorizante nas camisas com este produto que tem na cozinha
Há 1h e 52min
Este truque com óleo de coco evita rachas e maus cheiros nas colheres de pau

Quem nunca ficou com uma camisa com manchas amarelas por causa do desodorizante? E mesmo usando vários produtos, a nódoa não saiu? A pensar nisso, a criadora de conteúdos @sorrialista partilhou uma dica infalível que promete dar fim a este problema.

Para aplicar a técnica, vão precisar de detergente em spray “Tira Gorduras” e sim, aqueles que são usados normalmente para limpar o forno.

O passo a passo é simples: aplique o spray sobre a nódoa, coloque uma colher de bicarbonato por cima, adicione água a ferver e esfregue com uma escova. Depois, deixe a peça de molho durante 10 a 20 minutos, enxague e meta-a a lavar na máquina juntamente com a restante roupa.

Segundo a criadora de conteúdos, várias marcas de spray funcionam, incluindo as mais simples ou genéricas, tornando esta técnica prática, económica e eficaz.

O resultado? Camisas e camisolas brancas livres das manchas amareladas, como novas, sem recorrer a produtos químicos agressivos ou a múltiplas lavagens.

