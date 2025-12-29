Diga adeus às manchas amarelas nas camisas com um produto que já tem na cozinha

Este truque com óleo de coco evita rachas e maus cheiros nas colheres de pau

Quem nunca ficou com uma camisa com manchas amarelas por causa do desodorizante? E mesmo usando vários produtos, a nódoa não saiu? A pensar nisso, a criadora de conteúdos @sorrialista partilhou uma dica infalível que promete dar fim a este problema.

Para aplicar a técnica, vão precisar de detergente em spray “Tira Gorduras” e sim, aqueles que são usados normalmente para limpar o forno.

O passo a passo é simples: aplique o spray sobre a nódoa, coloque uma colher de bicarbonato por cima, adicione água a ferver e esfregue com uma escova. Depois, deixe a peça de molho durante 10 a 20 minutos, enxague e meta-a a lavar na máquina juntamente com a restante roupa.

Segundo a criadora de conteúdos, várias marcas de spray funcionam, incluindo as mais simples ou genéricas, tornando esta técnica prática, económica e eficaz.

O resultado? Camisas e camisolas brancas livres das manchas amareladas, como novas, sem recorrer a produtos químicos agressivos ou a múltiplas lavagens.