Facebook Instagram
Dicas

É por isso que amamos a internet. Chegou o truque mais engenhoso para limpar os caixilhos das janelas

Uma dica prática e engenhosa que mostra, mais uma vez, porque amamos a internet
IOL
Há 1h e 19min
Capa
Capa
Dermatologista desfaz um dos mitos mais frequentes passados entre mães e filhas

Limpar os caixilhos das janelas é, para muitas pessoas, sempre um verdadeiro “trinta e um”. Por mais que se aspire ou esfregue, é comum que ainda fiquem restos de sujidade e poeira acumulada.

No entanto, descobrimos um truque na página de Instagram @1_minutodeideas, que resolve este problema de forma rápida e eficaz.

A dica é simples: basta usar um aspirador e um funil. O funil serve para direcionar o pó e a sujidade para o aspirador, tornando possível alcançar cantos e recantos dos caixilhos que normalmente ficam difíceis de limpar.

RELACIONADOS
Dermatologista desfaz um dos mitos mais frequentes passados entre mães e filhas
Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"
“Pode ter um efeito devastador”: doença silenciosa afeta muitas mulheres que sofrem desnecessariamente
Preparar para o que aí vem: Fazer isto a partir dos 45 anos reduz a probabilidade de demência em 45%
Secar a roupa no inverno nunca foi tão fácil: só vai precisar de uma toalha
Mais Vistos
00:00:12
Desporto
Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória
maisfutebol
00:00:32
Desporto
Adeptos do Vitória tentam tirar camisola a adepto do FC Porto
maisfutebol
00:04:19
1ª Companhia
Só rir: Durante instrução sobre coordenadas geográficas há quem faça caras de desespero
tvi
00:01:29
Funtástico
Inesperado: Pedro Granger quebra o protocolo e revela em quem votou e incentiva voto - Goucha reage!
tvi
Destaques IOL
Dicas
Secar a roupa no inverno nunca foi tão fácil: só vai precisar de uma toalha
Dicas
Esqueça as molas e os vincos: é assim que penduramos a roupa para não ter de engomar
Dicas
É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele
Dicas
Esta descoberta doméstica levou Rebeca Caldeira à 'loucura'. Vamos testar?
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
CAN
E tudo um penálti mudou: Senegal abandonou o campo, voltou e venceu a CAN!
maisfutebol
Liga
PSP de Braga fez 37 detenções à margem do Vitória-FC Porto
maisfutebol
Rave
A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada
cnn
Internacional
INCRÍVEL: marroquinos agarram e puxam suplente do Senegal para... roubar uma toalha
maisfutebol
Dois às 10
Cristiana Jesus revela que dois ex-concorrrentes voltaram a namorar e deixa Cláudio Ramos em 'choque'
tvi