É por isso que amamos a internet. Chegou o truque mais engenhoso para limpar os caixilhos das janelas

Limpar os caixilhos das janelas é, para muitas pessoas, sempre um verdadeiro “trinta e um”. Por mais que se aspire ou esfregue, é comum que ainda fiquem restos de sujidade e poeira acumulada.

No entanto, descobrimos um truque na página de Instagram @1_minutodeideas, que resolve este problema de forma rápida e eficaz.

A dica é simples: basta usar um aspirador e um funil. O funil serve para direcionar o pó e a sujidade para o aspirador, tornando possível alcançar cantos e recantos dos caixilhos que normalmente ficam difíceis de limpar.