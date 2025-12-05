Esqueça as toalhitas e os sprays: o truque do papel higiénico com vinagre está a fazer-nos poupar imenso

É uma falta de higiene, mas a maioria das pessoas ficam meses e meses sem fazer isto à máquina de lavar roupa

O papel higiénico é um daqueles itens indispensáveis em qualquer casa, mas raramente pensamos nele para além do uso habitual. Contudo, este produto pode ter muito mais utilidade do que se imagina. Cada vez mais pessoas estão a adotar uma solução simples e económica que transforma o papel higiénico num aliado de limpeza: a combinação com vinagre.

Segundo o site La Nueva España, este truque é fácil de preparar e pode substituir as toalhitas desinfetantes compradas no supermercado, com a vantagem de ser mais barato e totalmente natural. Tudo o que precisa é de um rolo de papel higiénico novo e um pouco de vinagre.

Para pôr em prática, coloque o rolo num recipiente cilíndrico de plástico e verta cerca de dois copos de vinagre por cima. Deixe o papel absorver o líquido durante alguns minutos. Assim que estiver completamente embebido, retire o tubo de cartão do centro e utilize o papel, separando-o em porções, tal como faria com toalhitas comuns. Depois, basta passar pelas superfícies que pretende limpar para desinfetar e eliminar impurezas de forma simples e eficaz.

Esta solução é ideal para quem procura métodos de limpeza mais naturais, dispensando químicos agressivos. O vinagre, com as suas propriedades antibacterianas e antifúngicas, garante uma higienização profunda e segura em várias áreas da casa.