Limpa volantes, ténis e muito mais: esta esponja é mesmo ‘mágica’ e não precisa de detergente

Influencer mostra o poder de limpeza da esponja mágica que custa menos de 70 cêntimos

Hoje às 12:19
Manter a casa, o carro ou até mesmo os ténis limpos são sempre tarefas mais demoradas. No entanto, a criadora de conteúdos Márcia Sequeira partilhou um vídeo no Instagram que se tornou viral graças a uma dica incrível para manter a casa e os objetos do dia a dia impecáveis: limpar a sola dos ténis com uma esponja 'mágica'.

Trata-se da esponja Stain Away do Lidl, uma solução de limpeza versátil que não precisa de detergente. Pode ser utilizada em várias superfícies, desde cadeiras e volantes de carro até aos ténis mais sujos.

Para utilizar, basta humedecer a esponja e esfregar nas áreas a limpar. À medida que a esponja vai sendo usada, começa a desfazer-se, algo que é perfeitamente normal e não compromete a sua eficácia.

A popularidade deste tipo de produto não se fica pelo Lidl. Nos supermercados Continente, a esponja mágica de marca própria promete “remover com facilidade e eficácia manchas e sujidade de qualquer superfície” e é vendida por 1,35 euros uma embalagem com duas unidades, saindo cada esponja a 68 cêntimos.

No Pingo Doce, a esponja mágica Ultra Pro custa 69 cêntimos e garante eliminar “a sujidade mais difícil”, ser “ideal para remover sujidades entranhadas”, apagar riscos de caneta e lápis de cera, e não precisar de detergente, funcionando apenas com água. A Auchan também vende embalagens de duas esponjas, ficando cada unidade a 67 cêntimos.

Outras cadeias, como a Mercadona também tem as suas versões da esponja mágica. No site da Mercadona pode ler-se: “A esponja mágica elimina fácil e rapidamente as manchas e fricções de paredes, portas, rodapés e inúmeras superfícies”.

Veja o vídeo partilhado:

