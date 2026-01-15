Facebook Instagram
Nunca coloque os panos de microfibra na máquina de lavar a roupa. É isto que deve fazer

A forma como lava os panos de cozinha pode estar a comprometer a sua higiene e durabilidade, mesmo sem dar por isso
IOL
Há 3h e 28min
Máquina de lavar
Todos nós guardamos os panos de cozinha na lava-loiças ou em armários. No entanto, os que estão mais expostos acabam, normalmente, por acumular gordura e restos de comida das bancadas. A maioria das pessoas limita-se a lavá-los com água e detergente. Esta é, sem dúvida, a forma mais rápida e prática, mas pode comprometer a higiene e a durabilidade dos panos.

Citado pelo site El Mueble, a especialista em limpeza Alejandra, conhecida no Instagram como @anakedhouse, revela um método simples que evita colocar os panos de microfibra diretamente na máquina de lavar.

Segundo a especialista, o uso contínuo dos panos para limpar bancadas, absorver líquidos ou secar superfícies faz com que acumulem rapidamente gordura, restos de comida, bolor e germes. Muitas vezes, embora pareçam limpos, estes panos podem libertar odores desagradáveis e conter sujidade invisível.

O truque da especialista é ferver os panos em água com sabão natural e sumo de limão. Este processo permite limpar a fundo, desinfetar e proteger as fibras, tudo de forma natural e económica. A receita é simples:

  1. Encher uma panela grande com água suficiente para cobrir os panos.
  2. Adicionar uma colher de sabão natural, como sabão de Marselha ralado.
  3. Acrescentar sumo de limão, podendo adicionar também a casca para potenciar a ação limpa.
  4. Levar a panela a ferver e mergulhar os panos um a um, deixando ferver entre 10 a 15 minutos.
  5. Escorrer a água suja e lavar os panos na máquina a 40 °C apenas para enxaguar.
  6. Secar ao ar livre, deixando o sol reforçar a desinfecção.

A especialista explica que este método evita que a sujidade e os germes passem para a máquina e contaminem outras peças de roupa, além de prolongar a vida útil dos panos. 

 

