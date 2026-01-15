Nunca coloque os panos de microfibra na máquina de lavar a roupa. É isto que deve fazer

Pare de fazer isto com o aquecedor elétrico. Pode ser perigoso

Todos nós guardamos os panos de cozinha na lava-loiças ou em armários. No entanto, os que estão mais expostos acabam, normalmente, por acumular gordura e restos de comida das bancadas. A maioria das pessoas limita-se a lavá-los com água e detergente. Esta é, sem dúvida, a forma mais rápida e prática, mas pode comprometer a higiene e a durabilidade dos panos.

Citado pelo site El Mueble, a especialista em limpeza Alejandra, conhecida no Instagram como @anakedhouse, revela um método simples que evita colocar os panos de microfibra diretamente na máquina de lavar.

Segundo a especialista, o uso contínuo dos panos para limpar bancadas, absorver líquidos ou secar superfícies faz com que acumulem rapidamente gordura, restos de comida, bolor e germes. Muitas vezes, embora pareçam limpos, estes panos podem libertar odores desagradáveis e conter sujidade invisível.

O truque da especialista é ferver os panos em água com sabão natural e sumo de limão. Este processo permite limpar a fundo, desinfetar e proteger as fibras, tudo de forma natural e económica. A receita é simples:

Encher uma panela grande com água suficiente para cobrir os panos. Adicionar uma colher de sabão natural, como sabão de Marselha ralado. Acrescentar sumo de limão, podendo adicionar também a casca para potenciar a ação limpa. Levar a panela a ferver e mergulhar os panos um a um, deixando ferver entre 10 a 15 minutos. Escorrer a água suja e lavar os panos na máquina a 40 °C apenas para enxaguar. Secar ao ar livre, deixando o sol reforçar a desinfecção.

A especialista explica que este método evita que a sujidade e os germes passem para a máquina e contaminem outras peças de roupa, além de prolongar a vida útil dos panos.