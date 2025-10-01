Facebook Instagram
Truque de avós: é assim que se frita sem salpicos nem queimaduras

Fritar sem salpicos e sem queimaduras é possível e o truque vem da geração dos nossos avós
IOL
Há 1h e 1min
Avó na cozinha
Avó na cozinha
Foto: freepik
Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata

Quem nunca levou com um salpico de óleo a fritar batatas ou croquetes que atire a primeira pedra. Para além das pequenas queimaduras, esses salpicos deixam a cozinha num caos de gordura espalhada e bancadas sujas. No entanto, existe um truque do tempo dos nossos avós que evita tudo isso.

De acordo com o site Petit Chef, especialistas em culinária explicam que o grande responsável pelas salpicos é a água. Sempre que um alimento húmido entra em contacto com o óleo quente, a água transforma-se em vapor e projeta o óleo para fora da frigideira. Resultado: bancada suja, riscos de queimaduras e muita frustração.

Mas há formas fáceis de evitar o problema. O primeiro passo é secar bem os alimentos antes de os colocar no óleo: a carne deve ser enxugada com papel de cozinha, os legumes nunca devem ir diretamente da torneira para a frigideira e até as batatas convém estarem bem secas.

Outro truque é escolher utensílios adequados. As frigideiras fundas ou tachos são mais seguras do que as muito rasas, e uma rede anti-salpicos pode ser uma grande ajuda.

A temperatura também faz diferença. O óleo não deve começar a deitar fumo, nesse ponto está demasiado quente e qualquer gota de água provoca um estalido perigoso. O ideal é mantê-lo em lume médio-alto e testar com um pequeno pedaço de alimento: se borbulhar de forma constante e suave, está pronto a usar.

Finalmente, há o segredo que passa de geração em geração: uma pitada de farinha ou amido de milho sobre a carne ajuda a absorver a humidade e, além disso, garante uma fritura mais dourada e crocante.

 

