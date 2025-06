Ainda dobra assim as calças nos cabides? Aprendemos um método muito mais eficaz

As sabrinas do momento

Pendurar calças, com tecido mais mole, de maneira adequada é essencial para evitar que fiquem amarrotadas ou caiam do cabide. Em vez de simplesmente as dobrar sobre a barra do cabide, existe uma técnica simples que as mantém seguras e sem rugas.

A pensar nisso, uma criadora de conteúdos @julie_eigenmann partilhou um método no Instagram, inspirado na tradição da prestigiada rua londrina Savile Row, conhecida pelos seus alfaiates de excelência.

Chama-se "Savile Row Fold" e promete manter as calças impecáveis, sem marcas de pressão e sem necessidade de cabides especiais. O processo é super fácil:

Dobram-se as calças ao meio, juntando as pernas. Uma das pernas é passada por dentro do cabide, até que a bainha fique posicionada ligeiramente acima da zona da virilha — mais ou menos à altura do joelho. Por fim, dobra-se a outra perna por cima da primeira.

Este método evita que as calças escorreguem e mantém a peça bem esticada. Além disso, pode ser feito com qualquer tipo de cabide, mesmo os de madeira mais simples.