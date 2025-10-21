Dorme com uma perna fora do lençol ou vira a almofada a meio do sono? Esta é a explicação

Dormir bem é essencial para manter a saúde física e mental, mas cada pessoa tem as suas próprias manias e estratégias para conseguir descansar. Se costuma tirar uma perna para fora do lençol ou virar a almofada durante a noite, saiba que há uma explicação científica para isso.
Em declarações ao site ABC, a farmacêutica espanhola Elena Monje, explicou que o corpo precisa de baixar ligeiramente a temperatura interna para entrar nas fases mais profundas do sono. «Normalmente desce cerca de meio grau, e esse pequeno ajuste é essencial para descansar bem», referiu.
Segundo Monje, esse arrefecimento é feito através da redistribuição do fluxo sanguíneo, enviando mais sangue para a pele e extremidades, o que ajuda a libertar calor. É por isso que, sem perceber, acaba por procurar uma superfície mais fria, como o lado fresco da almofada ou o ar fora do lençol.
A especialista alerta ainda que, se o corpo não conseguir reduzir a temperatura, o sono torna-se mais leve e com mais despertares noturnos.