Método escandinavo salva casais de noites mal dormidas. Saiba como aplicar em casa

"Não desistam": casal de 78 anos conheceu-se na igreja e casaram apenas 4 meses depois

Dormir a dois nem sempre é sinónimo de descanso. Para muitos casais, a disputa pelo cobertor durante a noite pode transformar-se num problema recorrente, com impacto direto na qualidade do sono. Uma solução simples, conhecida como método de sono escandinavo, está a ganhar popularidade precisamente por evitar esse conflito.

A técnica consiste em duas pessoas partilharem a mesma cama, mas cada uma com o seu próprio edredão. Sem lençol de cima e sem partilha de cobertor, cada elemento do casal pode dormir com o nível de conforto térmico que prefere, sem interferir no sono do outro.

Citada pela Cleveland Clinic, a psicóloga do sono Alicia Roth, explica que dormir em conjunto pode ser positivo para a relação e para o bem-estar emocional, mas isso não deve comprometer o descanso. “A cama deve ser um espaço onde ambos conseguem dormir bem”, refere.

O método escandinavo é simples: numa cama de casal ou king size, em vez de um único edredão, são utilizados dois edredões individuais. A prática é comum em países como a Suécia, Noruega e Dinamarca.

A principal vantagem é evitar interrupções durante a noite, especialmente quando um dos parceiros se mexe mais ou “rouba” o cobertor. Cada pessoa mantém o seu espaço e conforto térmico.

Especialistas referem que dormir melhor tem impacto direto na saúde, ajudando a reduzir problemas como stress, fadiga e dificuldade de concentração. A longo prazo, a privação de sono está associada a riscos como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares.

Além disso, a melhoria do descanso pode também reduzir conflitos no casal, já que pequenas frustrações noturnas deixam de existir.

Apesar dos benefícios, o método não resolve todos os problemas de sono em casal, como o ressonar ou o sono agitado. Ainda assim, pode ser uma alternativa eficaz quando a principal dificuldade é a diferença de temperatura ou a disputa pelo cobertor.

O mais importante, sublinham os especialistas, é a comunicação e a adaptação às necessidades de cada pessoa. O método escandinavo não substitui o diálogo, mas pode ser uma forma simples de melhorar significativamente a qualidade do sono em conjunto.