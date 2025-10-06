Hotéis de luxo substituem edredons por este tipo de lençol super confortável

Este é o desporto mais completo que trabalha o corpo todo e ajuda a manter o peso, garante fisioterapeuta

Esqueça os volumosos edredons. Nos hotéis de luxo, a tendência agora é outra, igualmente confortável, mas muito mais leve e sofisticada. Em Paris, apostam em camadas delicadas, mantas acolchoadas e têxteis respiráveis, concebidos para proporcionar conforto, bem-estar e um sono profundo.

De acordo com o site Cadenaser, materiais como linho lavado, percal de algodão orgânico, bambu e gaze de algodão assumem o protagonismo desta nova abordagem, permitindo que a cama se ajuste a todas as estações.

Para noites mais quentes, o edredão ultraleve oferece suavidade sem pesar demasiado, enquanto as mantas alcochoadas ajudam a relaxar, criando a sensação de “pena sobre a pele” sem provocar calor.

O design também assume um papel central: camas com camadas sobrepostas de têxteis finos, mantas em tons naturais, almofadas em cores suaves e caminhos de cama em linho enrugado transformam o quarto numa experiência acolhedora e sofisticada.

Cada peça é independente e lavável à máquina, garantindo higiene impecável e permitindo renovar facilmente a decoração conforme a estação.