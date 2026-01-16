Facebook Instagram
Esqueça as molas e os vincos: é assim que penduramos a roupa para não ter de engomar

O segredo para uma roupa mais direitinha e sem vincos está na forma como a estende
Assunção Vilar
Há 3h e 23min
É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele

As marcas das molas e os vincos na roupa são um problema muito comum depois de secar no estendal, tornando a tarefa de engomar ainda mais demorada. Cá em casa temos um hábito que ajuda muito e que pode evitar a ter esse trabalho extra.

Em vez de prender a roupa com molas, a solução passa por pendurar t-shirts e camisas em cabides diretamente no estendal. Desta forma, as peças ficam esticadas enquanto secam, reduzindo significativamente a formação de vincos e marcas indesejadas.

Para além de poupar tempo, este método facilita o processo de engomar e, em muitos casos, até permite dispensar o ferro. Quando é necessário dar um toque final, a roupa já está mais direita e com menos vincos, o que torna a tarefa mais rápida e prática.

 

