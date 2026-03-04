Facebook Instagram
Sim, é possível dormir dentro de cerejas em Portugal. E dizem que é incrível

Uma noite dentro de uma cereja na Serra da Estrela. Este é o hotel português que ninguém esquece depois de lá dormir
IOL
Hoje às 10:25
Há hotéis que se ficam na memória pelo serviço, pela vista ou pela gastronomia. E depois há o Cherry Sculpture Hotel, que se recusa a caber em qualquer categoria convencional.

Situado na encosta da Serra da Estrela, este hotel surpreende logo à primeira vista: os quartos têm forma de cereja, inspirados no fruto que define a identidade da região. A ideia pode soar excêntrica, mas o resultado é uma experiência genuinamente diferente, onde o design lúdico coexiste com o conforto real, sem abdicar de nenhum dos dois.

É o tipo de hotel que funciona para quase toda a gente. Casais à procura de uma escapadinha fora do vulgar, famílias que querem surpreender os filhos, ou simplesmente para quem precisa de relaxar longe da cidade. As suítes mais espaçosas incluem jacuzzi, o que acrescenta uma camada de conforto que se aprecia ainda mais depois de um dia a explorar a serra.

Portugueses que visitaram o hotel elogiam a experiência. A influencer @teresa.apenasparati, por exemplo, partilhou que a estadia numa suite foi “sem dúvida a melhor opção”, destacando a diversão das crianças no jacuzzi e o espaço amplo para brincadeiras.

O hotel dispõe ainda de piscina exterior, pequeno-almoço incluído e restaurante no próprio espaço, o suficiente para quem prefere uma estadia mais relaxante.

Os preços começam nos 80 euros por noite para quarto de casal, o que torna a experiência mais acessível do que se poderia imaginar para algo tão singular.

A Serra da Estrela já tem razões mais do que suficientes para ser visitada. O Cherry Sculpture Hotel acrescenta mais uma e é difícil de ignorar.

