Esta atriz de 70 anos faz isto todas as manhãs para ter uma pele impecável

A rotina simples que garante a pele impecável desta atriz de 70 anos
IOL
Há 3h e 50min
Ana Obregon
Ana Obregon
Aos 70 anos, Ana Obregón continua a impressionar com a sua pele impecável. A atriz e apresentadora espanhola revelou recentemente o ritual matinal que não dispensa: uma combinação de ampola antienvelhecimento e o icónico creme Nivea do frasco azul.

Em declarações ao site El Periodico, a atriz garante: “Todas as manhãs sou muito rápida. Aplico uma ampola antienvelhecimento e depois ponho a Nivea, a de sempre, a do frasco azul”.

O creme Nivea, criado em 1925 e famoso mundialmente pelo seu frasco azul, é conhecido pela sua hidratação intensiva e versatilidade, sendo utilizado por várias celebridades nas suas rotinas de beleza. “Gosto de produtos que me transmitem confiança e que fazem parte da minha vida há anos. A Nivea é exatamente isso para mim”, acrescentou a atriz. Apesar de aplicá-lo no rosto, especialistas alertam que a fórmula é mais adequada para o corpo, sendo muito densa e oclusiva, podendo interferir com os ativos das ampolas antienvelhecimento.

A Nivea Creme é particularmente eficaz em peles muito secas, cotovelos e pés ressequidos, aliviando irritações e até prevenindo estrias. O seu segredo está em componentes como pantenol, eucerit e glicerina, que proporcionam hidratação intensa e proteção da pele.

“Não faço grandes rituais complicados. Para mim, a simplicidade é o que funciona”, confidenciou Ana Obregón, provando que, por vezes, os clássicos continuam a ser os melhores aliados da beleza.

 

