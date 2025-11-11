Porque é que os fatos têm botões nas mangas que não têm qualquer utilidade?

Já reparou num detalhe curioso presente na maioria dos fatos? Os botões nas mangas dos casacos, que raramente têm utilidade prática, parecem servir apenas para efeito visual. No entanto, a sua origem remonta a vários séculos e está ligada a uma história bastante curiosa.
O criador de conteúdos @stiloperuomo explicou no TikTok que estes botões começaram por ter uma função prática. No século XVIII, quando os uniformes militares passaram a incluir botões nos punhos, o objetivo era impedir que os soldados limpassem o nariz ou a boca às mangas do casaco. A medida pretendia manter uma aparência cuidada e promover a disciplina entre as tropas.
Atualmente, a maioria dos casacos mantém os botões nas mangas apenas como um detalhe de estilo, uma herança da tradição militar e da alfaiataria clássica. Em ocasiões formais, como casamentos, é comum deixá-los abertos para evidenciar a qualidade e o corte do fato. Muitos homens optam até por deixar um ou dois botões desabotoados, num gesto discreto, mas cheio de intenção.