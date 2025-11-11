Facebook Instagram
Dicas

Porque é que os fatos têm botões nas mangas que não têm qualquer utilidade?

Os botões nas mangas dos fatos parecem não ter utilidade, mas escondem uma história curiosa
IOL
Hoje às 10:16
Blazer
Blazer
Foto: freepik
Por que todas as barbearias têm aquele poste com três cores na porta?

Já reparou num detalhe curioso presente na maioria dos fatos? Os botões nas mangas dos casacos, que raramente têm utilidade prática, parecem servir apenas para efeito visual. No entanto, a sua origem remonta a vários séculos e está ligada a uma história bastante curiosa.

O criador de conteúdos @stiloperuomo explicou no TikTok que estes botões começaram por ter uma função prática. No século XVIII, quando os uniformes militares passaram a incluir botões nos punhos, o objetivo era impedir que os soldados limpassem o nariz ou a boca às mangas do casaco. A medida pretendia manter uma aparência cuidada e promover a disciplina entre as tropas.

Atualmente, a maioria dos casacos mantém os botões nas mangas apenas como um detalhe de estilo, uma herança da tradição militar e da alfaiataria clássica. Em ocasiões formais, como casamentos, é comum deixá-los abertos para evidenciar a qualidade e o corte do fato. Muitos homens optam até por deixar um ou dois botões desabotoados, num gesto discreto, mas cheio de intenção.

RELACIONADOS
Por que todas as barbearias têm aquele poste com três cores na porta?
Esqueça os produtos caros: só precisa disto para deixar o vidro do duche transparente e limpo
“Dormir quatro horas é semelhante a ter bebido seis cervejas”: especialista alerta para os riscos da falta de sono
Governo pergunta aos portugueses: já tem o cartão de identificação do seu animal?
Investiram 9 mil euros num pequeno negócio para complementar os empregos. Em três anos atingiram mais de 80 mil euros em vendas
Especialistas sem dúvidas: é assim que deve lavar sempre a sua garrafa reutilizável
Mais Vistos
00:01:59
Secret Story
Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa!
tvi
00:01:59
Secret Story
«Ele manda vir com ela com uma confiança...»: Leandro não desiste do casal Pedro e Marisa
tvi
00:01:03
Dois às 10
Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»
tvi
00:03:48
Secret Story
Pedro conta sonho que teve com Marisa. E a reação dela diz tudo
tvi
Destaques IOL
Aldi
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL
Dicas
Porque é que os fatos têm botões nas mangas que não têm qualquer utilidade?
Barbeiros
Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?
Aldeia Natal
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem
Mais Lidas
Dois às 10
Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Ainda tu andavas a brincar, já eu era apresentadora»
tvi
Apoios
"Para quem conta cêntimos é como perder o euromilhões": multiplicam-se casos de pessoas que "do nada" ficaram sem apoio à renda
cnn
Liliana Filipa
Traições de Liliana Filipa vêm a público pela voz de outro ex-concorrente, após escândalo com Daniel Gregório
Creme
114 anos depois, o creme da lata azul continua a ser bom? A opinião de uma farmacêutica
versa
Benfica
«Vou rebentar contigo»: relatório do árbitro regista insultos e ameaças de Mário Branco
maisfutebol
Informações secretas
"Os serviços secretos dos Estados-membros sabem muito". União Europeia vai ter nova unidade de informações secretas
cnn