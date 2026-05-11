Espanholas rendidas a estas feiras portuguesas. Atravessam a fronteira para vir fazer compras
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As feiras portuguesas estão a ser um verdadeiro sucesso além-fronteiras. Estas são as datas a não perder
As feiras portuguesas dão que falar em Espanha, à procura de peças com aquele estilo ibérico que adoramos, há cada vez mais espanholas a atravessar a fronteira. É o caso da influencer galega Ilda Sobrino, que conta com quase 180 mil seguidores no Instagram, e que nos faz um guia sobre as feiras portuguesas a não perder.
Entre artigos de decoração, roupa, antiguidades, artesanato e até gastronomia local, estas feiras tornaram-se verdadeiros pontos de encontro culturais, onde o ambiente tradicional se cruza com um estilo de consumo cada vez mais procurado por quem atravessa a fronteira à procura de achados únicos a preços mais acessíveis.
Dias de feira
- Segundas-feiras: Espinho, Matosinhos e Póvoa de Varzim
- Ponte de Lima: 1.ª e 3.ª segunda-feira do mês (pode variar)
- Terças-feiras: Braga e Vila Real
- Quartas-feiras: Valença do Minho, Caminha, Vila Nova de Famalicão, Chaves e Amarante
- Quintas-feiras: Monção, Barcelos e Vila Praia de Âncora
- Sextas-feiras: Viana do Castelo, Vila do Conde, Melgaço e Vila Real
- Sábados: Vila Nova de Cerveira (uma das preferidas da influencer)
- Domingos: Cerdal (2.º domingo do mês, perto de Valença do Minho)
Dias fixos de feira todos os meses
- Aveiro: 14 e 28
- Paços de Ferreira: 11 e 29
- Bragança: 3, 12 e 21
- Lousada: 9 e 25
Percorra a galeria acima e veja o que pode encontrar nestas feiras.
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