Espanholas rendidas a estas feiras portuguesas. Atravessam a fronteira para vir fazer compras

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As feiras portuguesas dão que falar em Espanha, à procura de peças com aquele estilo ibérico que adoramos, há cada vez mais espanholas a atravessar a fronteira. É o caso da influencer galega Ilda Sobrino, que conta com quase 180 mil seguidores no Instagram, e que nos faz um guia sobre as feiras portuguesas a não perder.

Entre artigos de decoração, roupa, antiguidades, artesanato e até gastronomia local, estas feiras tornaram-se verdadeiros pontos de encontro culturais, onde o ambiente tradicional se cruza com um estilo de consumo cada vez mais procurado por quem atravessa a fronteira à procura de achados únicos a preços mais acessíveis.

Dias de feira

Segundas-feiras: Espinho, Matosinhos e Póvoa de Varzim

Espinho, Matosinhos e Póvoa de Varzim Ponte de Lima: 1.ª e 3.ª segunda-feira do mês (pode variar)

1.ª e 3.ª segunda-feira do mês (pode variar) Terças-feiras: Braga e Vila Real

Braga e Vila Real Quartas-feiras: Valença do Minho, Caminha, Vila Nova de Famalicão, Chaves e Amarante

Valença do Minho, Caminha, Vila Nova de Famalicão, Chaves e Amarante Quintas-feiras: Monção, Barcelos e Vila Praia de Âncora

Monção, Barcelos e Vila Praia de Âncora Sextas-feiras: Viana do Castelo, Vila do Conde, Melgaço e Vila Real

Viana do Castelo, Vila do Conde, Melgaço e Vila Real Sábados: Vila Nova de Cerveira (uma das preferidas da influencer)

Vila Nova de Cerveira (uma das preferidas da influencer) Domingos: Cerdal (2.º domingo do mês, perto de Valença do Minho)

Dias fixos de feira todos os meses

Aveiro: 14 e 28

Paços de Ferreira: 11 e 29

Bragança: 3, 12 e 21

Lousada: 9 e 25

Percorra a galeria acima e veja o que pode encontrar nestas feiras.