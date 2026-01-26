Esta é a forma certa de posicionar a cama no quarto, segundo o Feng Shui

Prosperidade e amor: estas são as cores que deve ter no quarto, segundo o Feng Shui

Mais do que escolher um colchão confortável, a posição e a orientação da cama podem influenciar diretamente a qualidade do sono e o bem-estar geral.

De acordo com o site Vía País, segundo o Feng Shui, a cama é o móvel mais importante do quarto, pois é o local onde o corpo se recupera física e mentalmente, permitindo repor energia para o dia seguinte.

A posição ideal: “posição de poder”

A cama deve ficar em diagonal em relação à porta do quarto, permitindo ver a entrada sem estar alinhada diretamente com ela. Esta disposição transmite segurança e controlo do ambiente, fatores fundamentais para um sono profundo e reparador. Evita-se assim a sensação de vulnerabilidade e promove-se uma maior sensação de tranquilidade ao adormecer.

Orientação da cabeceira

Além da posição, a orientação da cabeceira é essencial para optimizar o descanso:

Norte : favorece relaxamento e sono profundo. Ideal para quem precisa de recuperar energias ou atravessa períodos de maior cansaço físico.

: favorece relaxamento e sono profundo. Ideal para quem precisa de recuperar energias ou atravessa períodos de maior cansaço físico. Sul : proporciona energia e vitalidade, estimulando ação e produtividade. Pode não ser a melhor escolha para quem sofre de stress ou ansiedade, pois tende a tornar o sono mais leve.

: proporciona energia e vitalidade, estimulando ação e produtividade. Pode não ser a melhor escolha para quem sofre de stress ou ansiedade, pois tende a tornar o sono mais leve. Este : estimula a criatividade e a actividade mental, perfeito para estudantes ou profissionais que necessitam de clareza de pensamento durante o dia.

: estimula a criatividade e a actividade mental, perfeito para estudantes ou profissionais que necessitam de clareza de pensamento durante o dia. Oeste: ajuda a relaxar e a reduzir tensões acumuladas, embora possa não ser indicado para pessoas muito perfecionistas, que têm dificuldade em desligar a mente à noite.

Posições a evitar

O Feng Shui alerta para algumas disposições que podem prejudicar o sono: