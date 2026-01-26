Facebook Instagram
Esta é a forma certa de posicionar a cama no quarto, segundo o Feng Shui

A posição como está a cama no quarto faz muita diferença na qualidade do sono, segundo o Feng Shui
Há 2h e 0min
Cama de casal
Fotografia: Freepik

Prosperidade e amor: estas são as cores que deve ter no quarto, segundo o Feng Shui

Mais do que escolher um colchão confortável, a posição e a orientação da cama podem influenciar diretamente a qualidade do sono e o bem-estar geral.

De acordo com o site Vía País, segundo o Feng Shui, a cama é o móvel mais importante do quarto, pois é o local onde o corpo se recupera física e mentalmente, permitindo repor energia para o dia seguinte.

A posição ideal: “posição de poder”

A cama deve ficar em diagonal em relação à porta do quarto, permitindo ver a entrada sem estar alinhada diretamente com ela. Esta disposição transmite segurança e controlo do ambiente, fatores fundamentais para um sono profundo e reparador. Evita-se assim a sensação de vulnerabilidade e promove-se uma maior sensação de tranquilidade ao adormecer.

Orientação da cabeceira

Além da posição, a orientação da cabeceira é essencial para optimizar o descanso:

  • Norte: favorece relaxamento e sono profundo. Ideal para quem precisa de recuperar energias ou atravessa períodos de maior cansaço físico.
  • Sul: proporciona energia e vitalidade, estimulando ação e produtividade. Pode não ser a melhor escolha para quem sofre de stress ou ansiedade, pois tende a tornar o sono mais leve.
  • Este: estimula a criatividade e a actividade mental, perfeito para estudantes ou profissionais que necessitam de clareza de pensamento durante o dia.
  • Oeste: ajuda a relaxar e a reduzir tensões acumuladas, embora possa não ser indicado para pessoas muito perfecionistas, que têm dificuldade em desligar a mente à noite.

Posições a evitar

O Feng Shui alerta para algumas disposições que podem prejudicar o sono:

  • Pés apontados para a porta: conhecida como a “posição da morte”, gera sensação de vulnerabilidade e compromete a qualidade do descanso. Se não for possível mudar a cama, recomenda-se manter a porta fechada ou colocar um móvel ou banco como barreira.
  • Cama com a cabeceira junto a uma janela: expõe o corpo à luz, ao ruído e à energia exterior. Se inevitável, utilize uma cabeceira sólida e cubra a janela com cortinas grossas.
  • Cama junto à casa de banho: não é recomendado apoiar a cabeceira na parede que dá para a casa de banho nem dormir de cabeça voltada para a porta. Manter a porta sempre fechada ajuda a não dispersar a energia do quarto.
  • Porta atrás da cama: gera alerta constante, mesmo durante o sono. Caso não haja alternativa, um espelho estrategicamente colocado pode reflectir a porta e melhorar o fluxo energético.
