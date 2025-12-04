Facebook Instagram
Este é o sítio onde deve colocar saquinhos de alecrim para atrair paz e boa energia, segundo o Feng Shui

IOL
Ontem às 15:14
Foto: freepik
Piscina aquecida e vista para a serra: este hotel e spa é um convite para uma escapadinha de inverno

O Feng Shui, a prática oriental que procura harmonizar a energia dos espaços, defende que certas plantas podem influenciar o bem-estar e a energia de uma casa. Entre elas, o alecrim destaca-se como uma das mais valorizadas, conhecido por trazer clareza, proteção e boa sorte.

De acordo com o site Vía País, a filosofia explica que o local ideal para colocar saquinhos de alecrim é dentro do armário. Guardado em pequenos saquinhos de tecido, o alecrim ajuda a manter este espaço organizado, limpo e cheio de energia positiva. O seu aroma fresco não só perfuma as roupas como também eleva a vibração do ambiente e dissipa energias negativas.

Para além do efeito aromático, o alecrim atua como um “purificador” do armário, prevenindo humidade e a formação de fungos, e estimulando uma sensação de vitalidade e bem-estar sempre que o roupeiro é aberto. Para intensificar os benefícios, recomenda-se combinar o alecrim com outras ervas secas, como lavanda ou eucalipto, e substituir os saquinhos quando perdem o aroma ou a cor.

 

