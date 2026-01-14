Facebook Instagram
Dicas

Prosperidade e amor: estas são as cores que deve ter no quarto, segundo o Feng Shui

Quer transformar o seu quarto num espaço de boas energias e harmonia? Segundo o Feng Shui, a escolha das cores certas pode influenciar o seu bem-estar
IOL
Há 52 min
Quarto Foto: Christopher Jolly, Unsplash
Quarto Foto: Christopher Jolly, Unsplash
Especialista em Feng Shui alerta: deixar sapatos na entrada pode bloquear oportunidades

Quer trazer mais equilíbrio, vitalidade e boas energias para o seu quarto? Segundo os princípios do Feng Shui, a escolha das cores no quarto pode influenciar significativamente a energia do ambiente e, consequentemente, o seu bem-estar. Com pequenas alterações, é possível criar um espaço mais harmonioso, acolhedor e propício ao descanso.

De acordo com o site The Spruce, o quarto é a divisão mais íntima da casa e a mais ligada à sua energia pessoal. Por isso, ajustar cores e elementos de forma estratégica pode ter um efeito positivo no seu equilíbrio físico e emocional. Tons de verde, azul e teal ajudam a promover vitalidade e calma, enquanto roxo pode atrair prosperidade e autoestima. Já cores como rosa e pêssego favorecem o amor e os relacionamentos, enquanto amarelo, castanho e laranja trazem estabilidade e sensação de acolhimento.

Cores mais neutras, como branco, cinza e preto, podem ser usadas para criar equilíbrio e introspeção, enquanto o vermelho, em pequenas doses, desperta paixão e energia. No entanto, especialistas recomendam evitar tons muito frios ou intensos, como azul gelo ou branco puro, que podem neutralizar o calor e a energia do quarto.

Para além das paredes, é possível aplicar estas cores através da roupa de cama, almofadas, decoração ou pequenos acessórios, permitindo que o ambiente reflita a energia que deseja atrair.

 

RELACIONADOS
Especialista em Feng Shui alerta: deixar sapatos na entrada pode bloquear oportunidades
Quer começar o ano com energia positiva? Coloque isto à entrada de casa, segundo o Feng Shui
Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono
Este é o sítio onde deve colocar saquinhos de alecrim para atrair paz e boa energia, segundo o Feng Shui
Cabelos brancos cedo? Estudos revelam que pode estar a faltar esta vitamina
Mais Vistos
00:02:27
1ª Companhia
Filipe Delgado revela mudanças de vida num momento insólito
tvi
00:03:09
Dois às 10
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”
tvi
00:02:58
V+ Fama
Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia de última hora
tvi
00:04:36
1ª Companhia
Filipe Delgado já planeou a festa de casamento e Maria Botelho Moniz vai ter o destaque mais especial
tvi
Destaques IOL
Novidades
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Novidades
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal
Nespresso
Quem tem Nespresso ou Dolce Gusto vai querer experimentar as cápsulas de café Mercadona
Humidade
Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio
Mais Lidas
Filipe Delgado
Todos conhecem, mas poucos sabem: Filipe Delgado é a voz de um dos maiores êxitos das novelas da TVI
Filipe Delgado
Separou-se da mulher e construiu um "império" ao lado do homem com quem casou em segredo. Hoje é um fenómeno da TV
Ana Guiomar
“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão
Evasao
Imprensa Internacional escreve que a viagem de comboio mais bonita do mundo fica em Portugal e só custa 15 euros
away
Liga
FC Porto: Farioli eleito melhor treinador do mês de dezembro na Liga
maisfutebol
Hidratação
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial