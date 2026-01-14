Prosperidade e amor: estas são as cores que deve ter no quarto, segundo o Feng Shui

Quer trazer mais equilíbrio, vitalidade e boas energias para o seu quarto? Segundo os princípios do Feng Shui, a escolha das cores no quarto pode influenciar significativamente a energia do ambiente e, consequentemente, o seu bem-estar. Com pequenas alterações, é possível criar um espaço mais harmonioso, acolhedor e propício ao descanso.

De acordo com o site The Spruce, o quarto é a divisão mais íntima da casa e a mais ligada à sua energia pessoal. Por isso, ajustar cores e elementos de forma estratégica pode ter um efeito positivo no seu equilíbrio físico e emocional. Tons de verde, azul e teal ajudam a promover vitalidade e calma, enquanto roxo pode atrair prosperidade e autoestima. Já cores como rosa e pêssego favorecem o amor e os relacionamentos, enquanto amarelo, castanho e laranja trazem estabilidade e sensação de acolhimento.

Cores mais neutras, como branco, cinza e preto, podem ser usadas para criar equilíbrio e introspeção, enquanto o vermelho, em pequenas doses, desperta paixão e energia. No entanto, especialistas recomendam evitar tons muito frios ou intensos, como azul gelo ou branco puro, que podem neutralizar o calor e a energia do quarto.

Para além das paredes, é possível aplicar estas cores através da roupa de cama, almofadas, decoração ou pequenos acessórios, permitindo que o ambiente reflita a energia que deseja atrair.