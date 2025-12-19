Vai de férias em breve? Faça isto antes de sair de casa e evite surpresas desagradáveis

Antes de sair de casa para uma viagem, há pequenos cuidados que podem fazer toda a diferença para que possamos desfrutar das nossas férias com mais tranquilidade.
A criadora de conteúdos @familianunes03 partilhou nas redes sociais algumas dicas práticas que não exigem limpezas profundas, mas que ajudam a prevenir problemas, a poupar energia e a manter a casa fresca durante a ausência.
Dicas práticas para cuidar da casa antes de viajar
- Deixe a máquina de lavar a loiça e a máquina de roupa entreabertas: evita a humidade, o mofo e odores desagradáveis dentro dos eletrodomésticos.
- Regule o frigorífico para o mínimo: com pouca movimentação na casa, não é necessária potência máxima, poupando energia.
- Limpeza preventiva nos ralos: misture bicarbonato, um pouco de detergente em pó e água quente para prevenir entupimentos e maus cheiros.
- Retire todos os caixotes do lixo: evite ser recebido por odores desagradáveis ao regressar.
- Coloque um pouco de desinfetante nas casas de banho: ajuda a manter o ambiente fresco enquanto está fora
- Aromatize a casa: um aromatizante de tecidos ou do ambiente garante que a casa continue a cheirar bem, mesmo vazia.