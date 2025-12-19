Facebook Instagram
Vai de férias em breve? Faça isto antes de sair de casa e evite surpresas desagradáveis

Tudo o que tem de fazer antes de sair de casa para ir de férias
IOL
Há 49 min
Férias
Férias
Foto: freepik
Nunca faça isto quando a roupa ainda está húmida na máquina

Antes de sair de casa para uma viagem, há pequenos cuidados que podem fazer toda a diferença para que possamos desfrutar das nossas férias com mais tranquilidade.

A criadora de conteúdos @familianunes03 partilhou nas redes sociais algumas dicas práticas que não exigem limpezas profundas, mas que ajudam a prevenir problemas, a poupar energia e a manter a casa fresca durante a ausência.

Dicas práticas para cuidar da casa antes de viajar

  • Deixe a máquina de lavar a loiça e a máquina de roupa entreabertas: evita a humidade, o mofo e odores desagradáveis dentro dos eletrodomésticos.
  • Regule o frigorífico para o mínimo: com pouca movimentação na casa, não é necessária potência máxima, poupando energia.
  • Limpeza preventiva nos ralos: misture bicarbonato, um pouco de detergente em pó e água quente para prevenir entupimentos e maus cheiros.
  • Retire todos os caixotes do lixo: evite ser recebido por odores desagradáveis ao regressar.
  • Coloque um pouco de desinfetante nas casas de banho: ajuda a manter o ambiente fresco enquanto está fora
  • Aromatize a casa: um aromatizante de tecidos ou do ambiente garante que a casa continue a cheirar bem, mesmo vazia.

 

