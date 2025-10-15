Finalmente alguém nos diz em que nível do forno devemos colocar o tabuleiro

Fim aos dramas dos trabalhos de casa e documentos: preço desta impressora da HP caiu para os 40 euros

Até hoje, poucas pessoas sabiam que existe uma forma certa de escolher o nível do forno para colocar o tabuleiro. A maioria costuma deixá-lo simplesmente no meio, mas, na verdade, cada nível tem a sua função e escolher o correto pode transformar completamente o resultado dos pratos.

A criadora de conteúdos @anacatarinaa_ partilhou uma dica essencial: na lateral do forno, normalmente estão indicados números de 1 a 4, que correspondem aos níveis:

Nível alto : ideal para gratinar, dourar rapidamente ou dar um toque crocante.

: ideal para gratinar, dourar rapidamente ou dar um toque crocante. Nível médio : perfeito para cozeduras equilibradas, como lasanhas, bolos ou assados.

: perfeito para cozeduras equilibradas, como lasanhas, bolos ou assados. Nível baixo: indicado para pizzas, pães e tartes estaladiças.

Segundo a criadora de conteúdos, colocar o prato no nível certo garante uma cozedura uniforme, a textura desejada, seja macia ou estaladiça, e evita surpresas desagradáveis no resultado final.