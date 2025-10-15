Facebook Instagram
Finalmente alguém nos diz em que nível do forno devemos colocar o tabuleiro

Não deixe que os seus cozinhados fiquem muito crus ou muito queimados. É isto que deve fazer
Hoje às 11:14
Forno Foto Pexels
Até hoje, poucas pessoas sabiam que existe uma forma certa de escolher o nível do forno para colocar o tabuleiro. A maioria costuma deixá-lo simplesmente no meio, mas, na verdade, cada nível tem a sua função e escolher o correto pode transformar completamente o resultado dos pratos.

A criadora de conteúdos @anacatarinaa_ partilhou uma dica essencial: na lateral do forno, normalmente estão indicados números de 1 a 4, que correspondem aos níveis:

  • Nível alto: ideal para gratinar, dourar rapidamente ou dar um toque crocante.
  • Nível médio: perfeito para cozeduras equilibradas, como lasanhas, bolos ou assados.
  • Nível baixo: indicado para pizzas, pães e tartes estaladiças.

Segundo a criadora de conteúdos, colocar o prato no nível certo garante uma cozedura uniforme, a textura desejada, seja macia ou estaladiça, e evita surpresas desagradáveis no resultado final.

