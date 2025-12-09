Com pouco mais de 2 euros bloqueámos o frio nas nossas janelas: aprenda o truque da película aderente

Humidade? Estes são os hábitos que deve ter para acabar com o aparecimento de bolor e mofo

Com a chegada dos dias mais frios, cresce também a vontade de transformar a casa num refúgio quente e acolhedor. A boa notícia? Pequenos gestos podem fazer uma grande diferença, tanto no conforto térmico como na conta do aquecimento.

Uma dessas soluções práticas foi partilhada pela criadora de conteúdos turca responsável pela página de Instagram minha_casa_042: usar película aderente para travar a entrada de ar frio pelas janelas de PVC. Simples, económica e surpreendentemente eficaz, esta técnica tem-se tornado viral entre quem procura formas rápidas de melhorar o isolamento.

O processo não podia ser mais fácil: corte um pedaço de película aderente à medida da parte inferior da janela, aplique-a exatamente onde sente a corrente de ar e pressione bem. Depois, basta fechar a janela para criar uma vedação mais firme.

Este truque ajuda a reduzir de forma notável a entrada de frio, criando uma barreira discreta mas eficiente contra as correntes de ar. Uma solução perfeita para quem procura mais conforto sem grandes obras, nem grandes gastos.