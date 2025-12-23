É isto que deve fazer para manter a casa quente quando falta a luz no inverno

Nos dias frios, tudo o que queremos é uma casa aconchegante, mas é importante estar preparado para eventuais falhas de energia elétrica.
Perante esta realidade, torna-se essencial conhecer métodos de aquecimento de emergência que não dependam da eletricidade. O site Tom's Guide, explica todos os passos para conseguir manter a casa quente caso haja uma falha de eletrecidade.
Principais medidas para manter a casa quente:
-
Isolar e aquecer apenas um cômodo: escolha um espaço com menos janelas e melhor isolamento, feche portas para criar um microclima quente e concentre-se em reter calor nesse local.
-
Bloquear correntes de ar e vedar janelas: use toalhas, cobertores, cortinas pesadas ou fitas de vedação para impedir a entrada de ar frio e minimizar perda de calor.
-
Usar geradores para aquecedores elétricos: se possuir um gerador portátil, este pode alimentar aquecedores, desde que instalado corretamente no exterior e com todas as medidas de segurança.
-
Aproveitar fontes de calor independentes da eletricidade: fogões a lenha, de pellets ou lareiras a gás funcionam sem energia elétrica e mantêm a casa aquecida, desde que exista combustível suficiente e ventilação adequada.
-
Investir em painéis solares com bateria de reserva: solução de longo prazo que permite manter sistemas de aquecimento e eletrodomésticos a funcionar mesmo durante cortes prolongados de energia.