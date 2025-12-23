É isto que deve fazer para manter a casa quente quando falta a luz no inverno

Piscina aquecida e vista para a serra: este hotel e spa é um convite para uma escapadinha de inverno

Nos dias frios, tudo o que queremos é uma casa aconchegante, mas é importante estar preparado para eventuais falhas de energia elétrica.

Perante esta realidade, torna-se essencial conhecer métodos de aquecimento de emergência que não dependam da eletricidade. O site Tom's Guide, explica todos os passos para conseguir manter a casa quente caso haja uma falha de eletrecidade.

Principais medidas para manter a casa quente: