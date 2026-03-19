Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

GNR alerta para aumento de furtos de combustível. Estes são os conselhos das autoridades

GNR deixa vários conselhos de prevenção
IOL
Há 3h e 34min
Combustível (foto: Freepik)
Combustível (foto: Freepik)
Stellantis está a testar utilização de combustível sintético ou efuel em veículos com motores de combustão interna produzidos desde 2014 combustíveis, gasolina, gasóleo, Diesel
GNR faz alerta aos portugueses sobre chamadas que enganam mesmo os mais cuidadosos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a reforçar o patrulhamento em várias zonas do país, sobretudo no norte e centro, devido ao aumento de furtos de combustível em carros, motas e maquinaria agrícola.

De acordo com as autoridades, este tipo de crime tem ocorrido com maior frequência em locais onde os veículos ficam estacionados durante longos períodos, como parques de estacionamento, interfaces rodoferroviários e até na via pública, especialmente durante o horário de trabalho.

No último ano, foram registados cerca de mil casos, um número inferior ao período anterior. No entanto, apesar da diminuição de ocorrências em postos de abastecimento, os furtos diretamente em veículos aumentaram, com especial incidência em máquinas agrícolas.

A GNR associa esta tendência à subida dos preços dos combustíveis, que tem levado ao aumento deste tipo de criminalidade. No ano passado, foram detidas 40 pessoas e identificados quase 600 suspeitos relacionados com estes furtos.

Perante este cenário, as autoridades deixam vários conselhos de prevenção. Aos proprietários de maquinaria agrícola ou industrial, recomendam que evitem deixar os equipamentos sem vigilância, sobretudo em zonas isoladas, e que utilizem apenas o combustível necessário para o dia de trabalho.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já aos restantes condutores, o apelo passa por privilegiar o estacionamento em locais vigiados ou com sistemas de videovigilância, reduzindo assim o risco de serem alvo deste tipo de crime.

O reforço do patrulhamento pretende não só travar o aumento destas ocorrências, mas também garantir maior segurança para os cidadãos numa altura marcada pela escalada dos preços dos combustíveis.

RELACIONADOS
GNR faz alerta aos portugueses sobre chamadas que enganam mesmo os mais cuidadosos
«Parecem inofensivas, mas funcionam como armadilhas biológicas». PSP faz alerta à população
GNR está atenta a novo método de assalto a carros. E deixa apelo à população
É para rir mas não tem graça. GNR alerta para aumento de fenómeno que pode deixar danos para o resto da vida
"Não abra, não clique, não partilhe": o alerta da PSP para travar esta burla
Mais Vistos
00:03:17
Secret Story
De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis
tvi
00:02:06
Secret Story
Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral
tvi
00:07:51
Secret Story
Tiago arrasa Sara: «Agora já não dá jeito...»
tvi
00:02:40
Secret Story
Ao rubro: Eva descarrega em Ariana e acaba a berrar com a concorrente
tvi
Destaques IOL
Dicas
GNR alerta para aumento de furtos de combustível. Estes são os conselhos das autoridades
Viagens
Parece Bali mas fica no nosso país: este destino paradisíaco é perfeito para as férias de verão
Saude
Este é o pequeno-almoço ideal para emagrecer, revelam nutricionistas
História
Era casado mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
Mais Lidas
Obito
Morreu Silvino, antigo internacional português e adjunto de Mourinho
maisfutebol
Ana
Sem roupa no meio da natureza. A partilha ousada que Ana fez antes de entrar no Secret Story 10
Guerra
Caça dos EUA de última geração atingido por disparos do Irão
cnn
Atualidade
Atenção: preço do gasóleo vai subir mais 20 cêntimos a partir de segunda-feira
away
Internacional
Ator Chuck Norris hospitalizado de urgência no Havai
maisfutebol
Barcelona
Estudante norte-americano desaparece durante as férias em visita a amigos em Espanha
cnn