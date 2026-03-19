GNR alerta para aumento de furtos de combustível. Estes são os conselhos das autoridades

Stellantis está a testar utilização de combustível sintético ou efuel em veículos com motores de combustão interna produzidos desde 2014 combustíveis, gasolina, gasóleo, Diesel

GNR faz alerta aos portugueses sobre chamadas que enganam mesmo os mais cuidadosos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a reforçar o patrulhamento em várias zonas do país, sobretudo no norte e centro, devido ao aumento de furtos de combustível em carros, motas e maquinaria agrícola.

De acordo com as autoridades, este tipo de crime tem ocorrido com maior frequência em locais onde os veículos ficam estacionados durante longos períodos, como parques de estacionamento, interfaces rodoferroviários e até na via pública, especialmente durante o horário de trabalho.

No último ano, foram registados cerca de mil casos, um número inferior ao período anterior. No entanto, apesar da diminuição de ocorrências em postos de abastecimento, os furtos diretamente em veículos aumentaram, com especial incidência em máquinas agrícolas.

A GNR associa esta tendência à subida dos preços dos combustíveis, que tem levado ao aumento deste tipo de criminalidade. No ano passado, foram detidas 40 pessoas e identificados quase 600 suspeitos relacionados com estes furtos.

Perante este cenário, as autoridades deixam vários conselhos de prevenção. Aos proprietários de maquinaria agrícola ou industrial, recomendam que evitem deixar os equipamentos sem vigilância, sobretudo em zonas isoladas, e que utilizem apenas o combustível necessário para o dia de trabalho.

Já aos restantes condutores, o apelo passa por privilegiar o estacionamento em locais vigiados ou com sistemas de videovigilância, reduzindo assim o risco de serem alvo deste tipo de crime.

O reforço do patrulhamento pretende não só travar o aumento destas ocorrências, mas também garantir maior segurança para os cidadãos numa altura marcada pela escalada dos preços dos combustíveis.