Fundo da gaveta cedeu com o peso? A solução definitiva e barata para resolver o problema

Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado

Solução económica : Recupere as gavetas sem necessidade de substituí-las.

: Recupere as gavetas sem necessidade de substituí-las. Fácil de aplicar : Método simples que não exige experiência em bricolage.

: Método simples que não exige experiência em bricolage. Maior durabilidade: Reforça a estrutura da gaveta, evitando novos danos.

As gavetas da sua cómoda estão a ceder e a ficar amolgadas? Muitas vezes, este problema leva à necessidade de trocar a gaveta inteira ou até o móvel, mas há uma forma simples e económica de o resolver sem grandes complicações.

A criadora de conteúdos Elena, conhecida no Instagram como @deco.avec.moi, partilhou uma solução prática para reforçar o fundo das gavetas de forma super simples e rápida.

No vídeo, a influencer mostra como reforçou o fundo da gaveta com diferentes acessórios de fixação, garantindo maior resistência e durabilidade. Para isso, utilizou cunhas de reparação, suportes de fixação, estabilizadores traseiros planos com parafusos e unhas de fundo para gavetas e móveis. É só virar a gaveta ao contrário e na parte em que está dobrada e fora do sítio, acalque e coloque estas cunhas. Depois é só aparafusar e ficam como novas.