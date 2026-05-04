Deitar gelo na sanita todas as semanas? Este é o hábito que deve adotar a partir de agora

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Pode não soar intuitivo, mas há um novo truque de limpeza doméstica que está a ganhar popularidade nas redes sociais: usar cubos de gelo na sanita antes de aplicar o produto de limpeza.

A ideia é simples e promete facilitar uma das tarefas mais pouco apreciadas em casa. De acordo com o site House Digest, em vez de deixar o produto escorrer rapidamente para o ralo, o gelo ajuda a manter os ingredientes de limpeza em contacto com a superfície durante mais tempo, potenciando a sua ação.

Como funciona este método?

Ao contrário da água, que escoa rapidamente devido ao sistema de sifão da sanita, o gelo permanece sólido durante mais tempo, impedindo a drenagem imediata dos produtos.

Na prática, basta colocar cubos de gelo na sanita, aplicar o produto de limpeza habitual e deixar atuar. Depois, pode fazer-se a descarga e concluir a limpeza com uma escovagem tradicional.

Outra variação consiste em usar o gelo como auxílio de limpeza, funcionando como uma espécie de abrasivo suave para ajudar a remover manchas, resíduos minerais ou sujidade acumulada.

Um truque simples, mas com cuidados a ter

Apesar de ser considerado seguro para a maioria das sanitas, este método não dispensa algumas precauções. Não devem ser utilizados blocos grandes de gelo, que possam danificar o interior da sanita, nem deve haver mistura de vários produtos de limpeza ao mesmo tempo.

Especialistas alertam ainda para o risco de combinações perigosas entre produtos químicos, que podem libertar gases tóxicos. Por isso, recomenda-se o uso de apenas um produto de cada vez.