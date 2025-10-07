Guardar os ovos dentro ou fora do frigorífico? Esta é forma correta, segundo especialistas

Todos temos os nossos hábitos, até na forma de guardar os ovos. Uns preferem o frigorífico, outros mantêm-nos fora. Mas afinal, qual é a maneira mais segura de os conservar sem que estraguem rapidamente?
De acordo com o site El Cronista, especialistas em segurança alimentar alertam que lavar os ovos antes de os guardar não é aconselhável. Os ovos têm uma película invisível chamada “bloom”, que funciona como uma barreira natural contra bactérias. Retirar esta camada pode facilitar a entrada das mesmas, tornando o alimento menos seguro.
A forma mais segura de conservar os ovos passa por mantê-los à temperatura ambiente, em locais frescos e secos, longe de variações bruscas de temperatura. Em ambientes muito quentes ou húmidos, pode ser necessário guardá-los no frigorífico, mas sempre conservando-os frios até ao momento do consumo.
Para além disso, é recomendado manter os ovos na embalagem original, que protege de odores e mantém a qualidade por mais tempo.