Guardar os ovos dentro ou fora do frigorífico? Esta é forma correta, segundo especialistas

30 receitas fáceis e baratas para os jantares de segunda à sexta

Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)

Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon

Todos temos os nossos hábitos, até na forma de guardar os ovos. Uns preferem o frigorífico, outros mantêm-nos fora. Mas afinal, qual é a maneira mais segura de os conservar sem que estraguem rapidamente?

De acordo com o site El Cronista, especialistas em segurança alimentar alertam que lavar os ovos antes de os guardar não é aconselhável. Os ovos têm uma película invisível chamada “bloom”, que funciona como uma barreira natural contra bactérias. Retirar esta camada pode facilitar a entrada das mesmas, tornando o alimento menos seguro.

A forma mais segura de conservar os ovos passa por mantê-los à temperatura ambiente, em locais frescos e secos, longe de variações bruscas de temperatura. Em ambientes muito quentes ou húmidos, pode ser necessário guardá-los no frigorífico, mas sempre conservando-os frios até ao momento do consumo.

Para além disso, é recomendado manter os ovos na embalagem original, que protege de odores e mantém a qualidade por mais tempo.