Desinfetar a esponja da loiça com detergente não é suficiente. É isto que deve fazer

A esponja da loiça é um dos utensílios mais utilizados na cozinha, mas também um dos que mais bactérias acumulam. Passá-la apenas com detergente não é suficiente para a manter verdadeiramente limpa, podendo transmitir microrganismos para pratos, talheres e superfícies.

De acordo com o site Semana, existe uma forma simples, eficaz e económica de desinfetar a esponja. Só tem de recorrer a apenas dois ingredientes: água e vinagre branco. Basta misturar partes iguais destes líquidos num recipiente, mergulhar a esponja e deixar atuar durante 5 a 10 minutos. No final, enxague bem e esprema.

O vinagre contém ácido acético, que altera o ambiente químico das bactérias, dificultando a sua reprodução e reduzindo significativamente a carga bacteriana. Se usar água quente, o efeito é ainda mais potente, ajudando a eliminar microrganismos de forma natural.

Outras alternativas incluem água quente com sal ou adicionar algumas gotas de limão, que reforçam o efeito antibacteriano.

Para manter a cozinha verdadeiramente segura, é importante substituir a esponja regularmente, idealmente a cada duas semanas, ou sempre que começar a apresentar odores ou sinais de desgaste.