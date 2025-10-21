Facebook Instagram
Dicas

Desinfetar a esponja da loiça com detergente não é suficiente. É isto que deve fazer

Mantenha a esponja da loiça limpa com este método simples
IOL
Há 3h e 11min
Esponja da loiça
Esponja da loiça
Foto: freepik
“A carne fica digna de restaurante”. Esta panela custa menos de 50 euros e faz guisados maravilhosos

A esponja da loiça é um dos utensílios mais utilizados na cozinha, mas também um dos que mais bactérias acumulam. Passá-la apenas com detergente não é suficiente para a manter verdadeiramente limpa, podendo transmitir microrganismos para pratos, talheres e superfícies.

De acordo com o site Semana, existe uma forma simples, eficaz e económica de desinfetar a esponja. Só tem de recorrer a apenas dois ingredientes: água e vinagre branco. Basta misturar partes iguais destes líquidos num recipiente, mergulhar a esponja e deixar atuar durante 5 a 10 minutos. No final, enxague bem e esprema.

O vinagre contém ácido acético, que altera o ambiente químico das bactérias, dificultando a sua reprodução e reduzindo significativamente a carga bacteriana. Se usar água quente, o efeito é ainda mais potente, ajudando a eliminar microrganismos de forma natural.

Outras alternativas incluem água quente com sal ou adicionar algumas gotas de limão, que reforçam o efeito antibacteriano.

Para manter a cozinha verdadeiramente segura, é importante substituir a esponja regularmente, idealmente a cada duas semanas, ou sempre que começar a apresentar odores ou sinais de desgaste.

 

RELACIONADOS
“A carne fica digna de restaurante”. Esta panela custa menos de 50 euros e faz guisados maravilhosos
Comer fruta à noite engorda? Especialistas esclarecem mitos sobre alimentação saudável
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
"Acabam por ingerir mais calorias do que pensam": especialista alerta para erro frequente a comer salada
Dorme com uma perna fora do lençol ou vira a almofada a meio do sono? Esta é a explicação
Comer só três grandes refeições ou várias pequenas ao longo dia: qual a solução mais saudável?
Mais Vistos
00:06:33
Dois às 10
Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»
tvi
00:06:01
Dois às 10
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
tvi
00:04:44
Secret Story
Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...»
tvi
00:42:31
Dois às 10
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Dicas
Desinfetar a esponja da loiça com detergente não é suficiente. É isto que deve fazer
Horário
Mais uma hora para dormir: horário de inverno arranca este fim de semana
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Alimentação
Comer fruta à noite engorda? Especialistas esclarecem mitos sobre alimentação saudável
Mais Lidas
Tatiana Boa Nova
Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento
José Manuel Anes
Filha de José Manuel Anes fez publicações nas redes sociais a descrever o que tinha feito ao pai
cnn
Vera
Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente
Marisa
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story
Dois às 10
Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
tvi
Dois às 10
Após ser expulsa do «Secret Story», Vera espanta todos ao revelar o seu segredo
tvi